Lavoratori della pesca, incontri con Flai Cgil

Proseguono le iniziative della Flai-Cgil a sostegno dei lavoratori del mondo della pesca: il prossimo appuntamento è in programma sabato (12 settembre) a Viareggio a partire dalle 10. L’iniziativa (Diritti in marineria) è promossa dalla Flai-Cgil e finanziata dal Mipaaf nell’ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura.

Al mercato ittico di via Salvatori 13 (lato Darsena) la Flai-Cgil incontrerà i lavoratori della pesca per parlare di tutele e diritti. “Chi ne avesse bisogno – spiega il sindacato – riceverà anche chiarimenti su aspetti relativi ai lavori usuranti, alle malattie professionali, al pensionamento anticipato, alla pensione di vecchiaia, alla presa in carico di pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno e molto altro. Nel corso dell’incontro sarà anche presentato il vademecum Il pescatore di plastica. Rifiuti in mare: il valore dello scarto per una nuova professionalità”.