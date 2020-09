Auto usate: la FIAT 500 traina il comparto

Leggera ripresa nel mercato dell’auto, trainata dal comparto dell’usato, come ormai avviene in Italia da alcuni anni. Brillano in vetta alle classifiche le utilitarie, una tra tutte: ala FIAT 500. Icona di un’Italia che lavora, dello sviluppo e del boom economico del dopoguerra, la 500 si è rifatta il look già qualche decennio fa, senza perdere nulla dal suo fascino originario. Piccola, compatta, scattante, perfetta per muoversi nel traffico cittadino, per fare la spesa, per portare i figli a scuola. Tra le auto usate dei concessionari multimarca la FIAT 500 rappresenta una fetta importante, da sempre particolarmente apprezzata nel nostro Paese, diventata oggi un modello tra quelli più cool del momento.

Perché gli italiani preferiscono la 500 usata

Una vettura che ha molto da dare

Le caratteristiche di un mito

Un tempo le auto erano prodotte per avere una vita media non troppo prolungata; un’auto che aveva percorso 100.000 km era già in dirittura d’arrivo: meglio sostituirla con un modello nuovo, per evitare guasti e problemi di ogni sorta. Oggi le cose sono molto cambiate; le auto prodotte negli ultimi anni sono progettate per essere utilizzate per oltre 10 anni, superando senza problemi percorrenze vicine ai 250.000 km. Il tutto senza grossi guasti o riparazioni eccessivamente onerose. Si deve poi considerare che il prezzo di listino di una vettura, per quanto piccola, è comunque elevato se confrontato con un salario medio. Sommiamo questi due elementi e abbiamo meno problemi a comprendere perché molti italiani preferiscono le vetture di seconda mano, soprattutto se ben tenute e con immatricolazione entro i 2-4 anni da oggi.

Un’auto che piace a tanti

Ideale per l’uso in città

La FIAT 500 che non ti aspetti

La FIAT 500 è tra le auto preferite dagli italiani, ormai da vari decenni. Le motivazioni sono varie, a partire dalle sue dimensioni, che la rendono ideale come citycar, a tutti gli effetti un’antesignana di questo concetto, prima ancora che qualsiasi altro brand valutasse l’eventualità di far nascere una citycar. Piccola, snella, versatile, il successo della 500 è correlato non solo alle sue dimensioni, ma anche all’aspetto accattivante e alle molteplici opzioni di scelta. Non è infatti necessario preferire auto spartane e con gli optional ridotti all’osso quando si parla di FIAT 500, anzi. Molti tra coloro che scelgono una FIAT 500 usata la prediligono full optional, magari nella versione Abarth, con sedili sportivi, motore gagliardo e prestazioni ottimali. La proposta negli anni si è ulteriormente ampliata, per arrivare addirittura alle versioni mild Hybrid, o alle FIAT 500 L e XL, più grandi dell’originale, perfette anche per le famiglie con bambini.

L’usato dal concessionario

Le proposte di FIAT 500

Un’auto che non molla

La maggior parte degli italiani che ha preferito una 500 usata l’ha scelta da un concessionario multimarca. Le motivazioni sono varie, a partire dalle offerte di questo genere di autosalone: più ricche di proposte originali e a prezzi del tutto concorrenziali. Da notare anche il fatto che scegliere l’usato presso un concessionario permette di ottenere la garanzia, per un minimo di 12 mesi.