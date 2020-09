BMW M4: l’usato è anche di lusso

In passato chi sceglieva di sostituire la vecchia auto preferiva, nella maggior parte dei casi, cambiarla con un modello nuovo, fresco di fabbrica. Oggi le cose sono molto cambiate, non solo per le utilitarie, da sempre tra le vetture più diffuse, ma anche per le auto di lusso. Chi decide di scegliere una BMW M4 di certo non vuole troppo badare alle spese; è anche vero però che l’aumento dei prezzi di listino di queste vetture ha portato molti a prediligere l’usato, soprattutto se di alta qualità. Presso una concessionaria di auto usate a Brescia si possono trovare occasioni in ottimo stato di ogni marca e modello, comprese le supercar, oppure quelle di lusso top di gamma, tutte in eccelse condizioni generali.

Una BMW M4 di seconda mano

Dove trovare le proposte migliori

Sì, ma full optional

La questione è semplice, chi è alla ricerca di un’auto di lusso ha intenzione di prediligere i modelli con mille optional, dal cambio automatico alla vernice metallizzata, dagli interni in pelle fino alle più sofisticate dotazioni di sicurezza e tecnologiche. Il risultato è quello di gonfiare in modo sostanziale il preventivo; sul prezzo di listino questo genere di optional possono pesare in modo importante, anche più del 20-25% sul totale. Per altro è importante notare come una vettura nuova di fabbrica oggi sia progettata e costruita per poter essere utilizzata per oltre 10 anni , con chilometraggi superiori ai 200.000 km. Ecco allora che trovare una BMW M4 di seconda mano, con un basso chilometraggio e ben tenuta permette di portarla a casa a un prezzo del tutto concorrenziale, evitando di dover spendere cifre esorbitanti per tutti gli optional desiderati.

BMW M4 la sportiva dal cuore elegante

Una vettura che piace a molti

Per chi ama la comodità

La BMW M4 si connota come auto sportiva, decappottabile ed elegante, perfetta per chi ama il lusso ma anche le comodità. Gli interni ci portano in un vero e proprio salotto a 4 ruote, con rivestimenti in alcantara e nappa, sedili avvolgenti e climatizzatore automatico. La facilità di guida per un’auto sportiva viene anche dal cambio automatico, che aggiunge maneggevolezza a una vettura comunque molto piacevole da guidare. Le sospensioni adattive, i sedili riscaldati, il bracciolo centrale in pelle, sono tutti “piccoli” particolari che permettono di guidare in totale relax, come se si fosse sul più comodo divano mai provato nella vita. Trovare una BMW M4 di seconda mano permette di avere tutto questo a prezzi contenuti, senza dover sprecare cifre elevate per ottenere tutta la comodità e il lusso che si desiderano.

Perfetta per i single e le coppie

Per una gita fuori porta nel fine settimana

Destinazione divertimento

Di certo chi decide di scegliere una BMW M4 desidera poi utilizzarla ogni giorno, da quando va in ufficio fino al fine settimana al mare. In effetti stiamo parlando di un’auto pensata per il viaggio, non per stare fermi in coda al mattino. Gli spazi interni sono comodi anche per 4 persone, con lo spazio posteriore del tutto adeguato, cosa che la rende perfetta anche per una famiglia.