Ford Focus di seconda mano: perché preferire i concessionari

Nell’era degli annunci, disponibili soprattutto in rete, non è infrequente trovare proposte di auto usate da parte di privati cittadini. Spesso ci si fa attirare proprio da questi annunci, perché si ritiene che un privato sia di base “uno come noi”, che quindi difficilmente cercherà di approfittare dell’ingenuità dei clienti che riesce a trovare. In realtà invece ci sono molti buoni motivi per prediligere gli annunci dei concessionari, anche quelli disponibili direttamente sui siti del singolo autosalone.

Perché preferire i concessionari

Le proposte miglior

L’usato garantito

Le proposte dei concessionari sono spesso le migliori possibili per quanto riguarda le auto di seconda mano. Le auto usate dei concessionari infatti godono della garanzia legale di conformità, di almeno 12 mesi, che copre qualsiasi guasto o rottura che sia difforme da quanto descritto al momento della scelta. Una Ford Focus usata proposta da un qualsiasi concessionario sarà quindi stata verificata e controllata; questo anche perché in caso di guasto improvviso, sarà il concessionario stesso a pagare il conto. Si deve poi anche considerare che il concessionario si occuperà di tutte le questioni burocratiche, come ad esempio il passaggio di proprietà. Se si preferiscono gli annunci dei privati ci si deve invece armare di pazienza, perché tutte queste incombenze saranno a carico dell’acquirente.

Cosa copre la garanzia

Un’offerta da non sottostimare

Recedere dal contratto

Quando si sceglie l’auto offerta da un privato si effettua il passaggio di proprietà e della cifra pattuita. In seguito la vettura è di proprietà dell’acquirente, qualsiasi cosa accada. Se invece si preferisce un concessionario, si firma un contratto, che offre diritti e doveri al cliente. Il più importante elemento da considerare è la garanzia per l’acquisto di un’auto usata , che permette non solo di far pagare eventuali riparazioni al venditore. In caso di bene non conforme a quanto descritto sul contratto di vendita l’acquirente può decidere anche di recedere dal contratto, restituendo la vettura al concessionario e ottenendo quanto pagato in restituzione. Un vantaggio reale, che ci cautela durante la scelta di un’auto di seconda mano.

La Ford Focus, tra le più amate dagli italiani

Una vettura media di dimensioni generose

Perfetta in ogni situazione

Una vettura media particolarmente amata dagli italiani, disponibile anche nella versione station wagon, la Ford Focus è grintosa e comoda, perfetta per una famiglia in crescita. Il bagagliaio generoso, gli ampi spazi nell’abitacolo, l’ottima tenuta di strada, sono tutti elementi che ci raccontano di un’auto pensata per la famiglia e i lunghi viaggi con i bimbi al seguito. Ricca di dotazioni di sicurezza, la Ford Focus è tra le medie più apprezzate dagli italiani, anche da chi necessita di un’auto affidabile e dallo spirito sportivo. Appassiona quindi sia il single in cerca di un’auto piacevole, sia la famiglia con figli. I vari restyling effettuati negli anni la stanno rendendo sempre più piacevole, con un aspetto abbastanza spigoloso, ma comunque piacevole. Nell’usato le versioni più interessanti sono quelle full optional, che garantiscono una migliore comodità alla guida e tutte le nuove dotazioni di sicurezza.