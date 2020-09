L’importanza di avere un sito web di qualità

Oggi più che mai per una qualsiasi azienda è necessario avere a disposizione un sito web di qualità. Ce lo dicono le statistiche, visto che negli ultimi tempi tra le imprese, soprattutto di tipo commerciali, che stanno resistendo al periodo di crisi, una elevata percentuale non solo ha un buon sito web, ma offre anche servizi tramite internet. Che si tratti di consegna a domicilio, di preventivo online, di assistenza clienti poco importa; la questione fondamentale è che per avere successo, ma anche solo per rimanere a galla, oggi serve un sito internet. Lo sanno bene i piccoli negozi di quartiere, ma anche le grandi multinazionali; lo hanno scoperto soprattutto durante il periodo di lockdown.

Come si costruisce un sito web di qualità

Meglio evitare l’approssimazione

A chi rivolgersi

Sono varie le regole da seguire che permettono di ottenere un sito web di qualità. Se in passato era sufficiente avere qualche minima conoscenza della rete per dare vita a un sito accettabile, oggi le cose sono molto cambiate. Per la realizzazioni di siti web a Milano è importante rivolgersi a dei professionisti, esperti non solo nella prassi correlata allo sviluppo delle pagine, ma anche di tutte le regole che permettono a questo mondo di “girare” nel modo migliore possibile, volto a determinare un aumento di visibilità e contatti utili. Un sito internet deve permettere a un’azienda di farsi vedere a tutti i potenziali clienti, ma anche di offrire servizi precisi e funzionali e di proporre un’assistenza clienti ineccepibile.

La SEO

Gli strumenti per rendere perfette le pagine WEB

Gli esperti del settore

SEO, un singolo acronimo che permette di racchiudere in un unico concetto tutto ciò che serve per fare in modo che un sito internet funzioni nel modo corretto. SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization ; si tratta di rendere tutte le pagine di un sito web aziendale adatte ad essere indicizzate online. Partendo dai dati di alcune ricerche è infatti ormai chiaro che chi fa una ricerca online tende a guardare solo i primi 10 risultati, spesso solo i primi 3. Per avere successo online è quindi importante che un sito risulti all’interno di queste ricerche, soprattutto per quanto riguarda alcune parole chiave essenziali. Tali parole chiave possono essere il nome dei marchi offerti, ma anche i prodotti in vendita sul sito o il core business dell’azienda.

Partire dal progetto

Idee chiare per risultati migliori

Chi ci può aiutare

Come avviene per qualsiasi altra tipologia di progetto, anche quando si costruisce un sito internet è importante partire dalle necessità della singola realtà. La visibilità è un elemento essenziale di qualsiasi sito internet, certo è che è anche importante circoscrivere il campo di attività. Se un’azienda offre catering per matrimoni, chiaramente il sito aziendale dovrà attrarre le coppie di futuri sposi, per chiarire con un esempio il concetto sopra espresso. Per farlo nel modo migliore si comincia cercando di capire quali possono essere le categorie di soggetti più interessate al prodotto o al servizio offerto dalla singola realtà. Anche per questi primi passi è sempre consigliabile rivolgersi a degli esperti del settore, evitando il fai da te.