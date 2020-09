Confcommercio, convocata per il 28 settembre l’assemblea ordinaria

Confcommercio Imprese per l’Italia province di Lucca e Massa Carrara convoca per la sera di lunedi 28 settembre l’assemblea ordinaria dell’associazione

L’appuntamento, nella sede Confcommercio di Lucca (Palazzo Sani, via Fillungo, 121), è fissato per le 20,30 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione.

L’ordine del giorno prevede l’approvazione del bilancio di esercizio 2019; le comunicazioni del presidente Rodolfo Pasquini; la nomina del collegio dei revisori; varie ed eventuali. Tutti i soci di Confcommercio sono invitati a partecipare.