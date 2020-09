Guida alla scelta del cardiofrequenzimetro da polso

Il cardiofrequenzimetro ha cambiato per sempre il nostro modo di misurare il battito cardiaco. Se un tempo, per effettuare la rilevazione, era necessario a fidarsi a strumenti pesanti e poco pratici, come il più classico misuratore della pressione, oggi è possibile sfruttare tutta la praticità dei cardiofrequenzimetri per rilevare il battito nel giro di pochi secondi.

L’operazione è resa possibile dai sensori ottici collocati nel telaio del dispositivo. Ma, più nello specifico, a cosa serve un cardiofrequenzimetro? E come si usa? Approfondiamo la questione.

A cosa serve il cardiofrequenzimetro e come si usa

Partiamo da una definizione, per poi descrivere l’aspetto, le peculiarità e le funzionalità del dispositivo.

Il cardiofrequenzimetro da polso non è altro che uno strumento per rilevare alcuni valori statistici relativi al sistema cardiocircolatorio. Disponibile in due varianti differenti, a fascia e da polso, il cardiofrequenzimetro può essere sfruttato per la rilevazione del battito cardiaco, per valutare la pressione sanguigna, per verificare l’ossigenazione del sangue e via dicendo, fornendo all’utente alcuni parametri utili per tenere sotto controllo il proprio organismo.

Utilizzare un cardiofrequenzimetro è estremamente semplice. Rimanendo ai soli modelli da polso, i più pratici e più venduti, il cardiofrequenzimetro può essere attivato attraverso il display touchscreen (nei modelli touch) o attraverso l’utilizzo dei pulsanti appositi (nel modello privo di schermo tattile).

In entrambi i casi, la rilevazione del battito cardiaco avverrà attraverso funzioni specifiche presenti nei sistemi operativi dei devices. L’utente non dovrà fare altro che accedere alla funzione e procedere con l’attivazione del sensore; i dati relativi al battito verranno resi disponibili direttamente sugli schermi degli apparecchi, in maniera pressoché immediata.

La rilevazione cardiaca è resa possibile dalla presenza di sensori appositi, collocati sotto la superficie del quadrante del cardiofrequenzimetro. I sensori funzionano attraverso un sistema di elettrodi (trasmittenti e riceventi), i quali si occupano di comunicare i dati raccolti al sistema operativo del dispositivo.

Come scegliere il cardiofrequenzimetro da polso ideale

La scelta del cardiofrequenzimetro da polso è tutt’altro che semplice. Il mercato odierno offre ampie possibilità di scelta, tra marchi e modelli notevolmente differenti tra loro.

Tuttavia, prendendo in considerazione alcuni parametri oggettivi è possibile effettuare una vera e propria cernita di quelli che, di fatto, potrebbero essere i modelli di cardiofrequenzimetri più appetibili per le proprie tasche.

In primo luogo, un fattore da tenere in considerazione è la tipologia dell’allenamento da portare a termine. Scegliere un cardiofrequenzimetro particolarmente accessoriato, nonché piuttosto costoso, per effettuare allenamenti blandi e saltuari ha poco senso; in questo caso, infatti, sarebbe meglio puntare su dispositivi più semplici, meno accessoriati ma ugualmente in grado di espletare le funzioni basiche, dalla rilevazione cardiaca al conteggio delle calorie consumate.

In secondo luogo, un fattore da non trascurare è la gamma di funzioni interne presenti nel dispositivo. L’utente che avrà la necessità di tenere sotto controllo un numero maggiore di parametri dovrà propendere verso l’acquisto di un dispositivo più complesso, capace di garantire un ampio numero di funzionalità.

Non meno rilevante è l’integrazione del cardiofrequenzimetro con altri dispositivi elettronici. L’utente che intende trasmettere i dati relativi alla propria attività fisica su altri apparecchi dovrebbe puntare su un device con connettività Bluetooth o wireless, in modo tale da connettersi con maggiore facilità a un device esterno.

Anche il costo è un parametro da tenere sempre a mente. Chi avrà un budget maggiore a disposizione potrà permettersi un dispositivo più potente e versatile; tuttavia, si tenga presente che con il progresso tecnologico odierno è possibile acquistare cardiofrequenzimetri di indubbia qualità a prezzi piuttosto accessibili, senza arrivare a spendere un capitale.

Il cardiofrequenzimetro è uno strumento utile?

Il cardiofrequenzimetro, come già ampiamente dimostrato, è uno strumento di assoluta utilità. In particolare, il dispositivo è altamente consigliato per due tipologie di utenti: gli atleti (professionisti o amatoriali che siano) e le persone con problemi di salute (in particolare chi soffre di problematiche cardiocircolatorie).

Per quanto riguarda gli atleti, i cardiofrequenzimetri tornano utilissimi per tenere sotto controllo le prestazioni e la preparazione fisica. Si pensi, ad esempio, a un corridore che desideri valutare le sue capacità cardiache in fase di sprint; o si pensi al nuotatore che intenda esaminare i battiti durante una serie di vasche di fondo, così da rilevare eventuali scompensi cardiaci.

E per quanto riguarda le persone con problemi di salute? Anche in questo caso il cardiofrequenzimetro sarà in grado di espletare le sue funzioni in modo eccezionale. Grazie alle sue potenzialità, il dispositivo tornerà particolarmente utile per esaminare i parametri vitali dell’utente, così da tenere sott’occhio possibili problemi irregolarità nel battito.

I dispositivi più all’avanguardia, dopo aver rilevato automaticamente valori irregolari, inviano all’utente delle notifiche di assistenza, evidenziando la presenza di problemi cardiaci e la necessità di prendere provvedimenti immediati.

Conclusioni

Abbiamo visto come il cardiofrequenzimetro debba essere considerato un dispositivo estremamente utile, in grado, letteralmente, di salvare la vita.

La scelta del cardiofrequenzimetro, così come di qualsiasi altro dispositivo elettronico, dovrà essere del tutto personale, e andrà effettuata tenendo conto di tutti i parametri oggettivi precedentemente elencati. Inoltre, si valutino per bene le reali esigenze dell’utenza: non ha alcun senso spendere una grande quantità di denaro per un dispositivo da utilizzare a mezzo servizio. Meglio agire con oculatezza e cognizione di causa.