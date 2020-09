Noleggio furgoni: trend positivo soprattutto per quello a lungo termine

Sempre più aziende e realtà commerciali, quando si ha bisogno di un furgone, scelgono il noleggio. Guardando ai dati del 2019, infatti, balza agli occhi un trend in crescita.

Secondo le ricerche svolte sul settore di riferimento e relative al 2019, l’UNRAE registra buoni risultati per il mercato del noleggio: si evidenzia, infatti, una crescita del 6%. Si parla di più di 55.000 veicoli, ovvero, il 29,4% del mercato.

Un fenomeno che ha investito ogni formula contrattuale, premiando tuttavia in particolare quella del noleggio a lungo termine.

Noleggio furgoni a lungo termine: a chi affidarsi?

Il noleggio a lungo termine è la soluzione più premiata dalle aziende perché risulta conveniente e permette di beneficiare di un’ottimizzazione dei costi a fronte dell’investimento effettuato.

Peraltro, proprio come altre formule di noleggio, comprende la copertura di spese che andrebbero affrontate in caso di possesso del veicolo e non comporta esposizione bancaria al contrario di altre soluzioni, come il leasing.

Per essere sicuri di usufruire di tutti i benefici di questa formula contrattuale, in ogni caso, è importante scegliere di affidarsi soltanto a realtà di riferimento del settore, come per esempio Giffi Noleggi, che mette a disposizione il suo servizio noleggio lungo termine furgoni in tutta Italia. Il tutto beneficiando dell’affiancamento di un team dedicato in grado di soddisfare ogni necessità per tutta la durata del contratto.

La proposta della ditta si completa ovviamente con il servizio di noleggio a breve termine, ideale per necessità temporanee, come trasferte di lavoro o incarichi particolari.

Tutti i vantaggi del noleggio furgoni

Le ragioni di un tale successo sono diverse. Si pensi, per esempio, a uno dei fattori più importanti per qualsiasi tipo di consumatore: avere una scelta più ampia possibile. Noleggiare un furgone, qualora ci si indirizzi verso un’azienda ben fornita, significa poter disporre esattamente del veicolo che occorre, con le caratteristiche di cui si ha bisogno in termini di potenza e consumi, ma anche di carico.

Non contando il fatto che non solo manutenzione e usura non sono un problema per chi beneficia del mezzo, ma anche che si può avere a disposizione un veicolo sempre nuovo, sicuro e prestante (sottoposto a controlli al termine di ogni noleggio), senza il pensiero di una successiva svalutazione. Al tutto si aggiunge il fatto di non dover pagare l’assicurazione, così come che la spesa e l’IVA sono soggette a detrazione.

Noleggiare un furgone presuppone dunque un sostanziale risparmio di denaro ma anche di tempo, se si considerano le incombenze burocratiche e gestionali relative al possesso di un mezzo che necessita di manutenzione e revisioni.

Come noleggiare un furgone online

Usufruire del servizio di noleggio furgoni per la propria attività, significa avere a disposizione il veicolo solo quando effettivamente serve. Oltre a tutto ciò, si pensi a un ulteriore vantaggio offerto dall’attuale mercato: il noleggio online.

Grazie a questa opportunità, non è più necessario recarsi fisicamente presso un’azienda che si occupa di affittare furgoni. Si può prenotare direttamente online, usufruendo di tempi di consegna brevissimi, dopo aver scelto il mezzo comodamente su internet, avvalendosi, se si desidera, della consulenzadell’azienda a cui ci si rivolge.

Per quanto riguarda la scelta del mezzo, bisogna pensare a ciò che occorre. Innanzitutto, determinante è la variabile della portata del furgone: si può scegliere tra piccola, media e grande. Si tenga presente che, se ci si rivolge a una realtà che opera anche online, è possibile consultare le schede prodotto, in cui sono riportate informazioni tecniche come la portata ma anche il volume o il numero dei posti.

Sono disponibili le indicazioni sulle porte e vengono specificate le misure, per avere tutte le info utili alla scelta. Siti particolarmente curati possono fornire materiali e sussidi aggiuntivi come video tutorial. Se si desidera procedere al noleggio, l’operazione è davvero semplice. Basta compilare il relativo form o, se si preferisce, si può contattare l’azienda via telefono.