Isi Garfagnana, si conclude il progetto Nettuno

Si svolgerà domani (30 settembre) alle 15 all’Isi Garfagnana a Castelnuovo di Garfagnana, nel rispetto delle misure di prevenzione relative alle norme anti-Covid, la manifestazione conclusiva del progetto denominato Nettuno, addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici, finanziato dalla Regione Toscana – Garanzia Giovani.

Il percorso, conclusosi oggi con l’esame di qualifica, ha formato 11 addetti alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici, alcuni dei quali hanno già, prima della fine del percorso, ottenuto concrete proposte di lavoro da parte di imprese termoidrauliche del nostro territorio.

Il corso della durata di 2100 ore ha previsto 800 ore di stage in azienda che hanno contribuito alla formazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Hanno ospitato le attività di tirocinio alcune imprese nel settore della termoidraulica: Baldaccini impianti di Dini Baldaccini Vincenzo, Diversi impianti, Dvl, Service snc, Esseti snc, Hot Service di Giacomelli Mario, Idraulica Bertoncini di Bertoncini Danilo, Idrorapid di Giuliano Fabbri, Mt Termoidraulica srl, Nicoletti groupl, termoidraulica di pagina Sacha, Termoidraulica Apuana di Romei Emiliano, Termoidraulica H20 srl, Termoidraulica Il Ponte del diavolo di Citti Marco Sas, Rama srl, Thermoidea srl, Termoidraulica H20 srl.

Obiettivo principale di questa attività è stato quello di assicurare a ragazzi minori di 18 anni e che sono fuoriusciti dal sistema scolastico l’opportunità di acquisire e/o recuperare le competenze di base necessarie per raggiungere adeguati livelli culturali e di sviluppare competenze, conoscenze e abilità coerenti con le attitudini e le scelte personali, utili all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche nell’ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica e formativa.

L’addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici è una figura che interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione-utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi.

Il progetto è stato realizzato dall’Isi Garfagnana con il partenariato dell’agenzia formativa Per-Corso, Consorzio Formetica, in collaborazione con l’agenzia per il Lavoro GGroup che ha contribuito alla fase di accompagnamento al lavoro e le aziende nel settore di termoidraulica Sit Società Coperativa snc, Thermoidea srl, Esseti snc di Grilli Giovanni & c, Idraulica Bertoncini di Bertoncini Danilo, per le docenze.