Contributi, dalla Cna una videoconferenza per le imprese interessate

Una videoconferenza riservata alle imprese sui contributi Cciaa. E’ questo l’incontro programmato da Cna Lucca a seguito dello stanziamento dei 900 mila euro da parte della Camera di commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid 19. L’appuntamento è previsto per mercoledì (7 ottobre) dalle 17 alle 19. Per poter partecipare è necessario inviare una’email a tesi@cnalucca.it.

Nell’incontro, oltre a illustrare il bando “digitalizzazione, sostenibilità ambientale delle attività economiche ed internazionalizzazione”, sarà presentato un caso di controllo di gestione 4.0 di Business Intelligence e di analisi dati per le piccole aziende. Inoltre le domande per accedere ai contributi camerali possono essere presentate dal 15 ottobre alle 15. La giunta camerale ha infatti deciso di destinare le risorse alle imprese con valore dei ricavi nel 2019 inferiore o uguale a 1,5 milioni di euro e che hanno subito nel periodo tra il primo marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I tre bandi che sostengono le spese in cinque ambiti sono così ripartiti: 500 mila euro per interventi di digitalizzazione, sostenibilità ambientale delle attività economiche, internazionalizzazione; 300 mila euro per favorire l’accesso al credito tramite i Confidie 100 mila euro per sostenere la ripartenza in sicurezza. Per tutti e tre la domanda è solo online tramite webtelemaco. Sul sito di Infocamere è disponibile il corso “pratica telematica richiesta contributi” composto da due moduli che spiegano sia la registrazione a webtelemaco che l’invio della pratica.