Il supermercato Penny Market assume oltre 100 persone

La nota catena di supermercati discount, Penny Market, assumerà oltre 100 figure: addetti alla vendita, i quali si occuperanno di tutte le attività di cassa, di tenere pulito il negozio, di dare supporto alla clientela, di rifornire i banchi e di esporre la merce; direttori di negozio, che dovranno coordinare il lavoro della propria squadra, gestire i dipendenti e il punto vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce nel punto vendita e occuparsi di tutte le attività di cassa; assistenti al direttore di negozio, che dovranno supportare il direttore nel coordinamento degli addetti alla vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce nel punto vendita, gestire tutte le attività e chiusura cassa, effettuare controlli igienico-sanitari del punto vendita etc.

Inoltre Penny Market offre tante opportunità di stage per addetti vendita, i quali verranno affiancati al personale esperto imparando a relazionarsi con i clienti, accrescendo tutte le conoscenze e le responsabilità necessarie per lavorare in un negozio di una catena multinazionale e avranno la possibilità di avviare un percorso professionale all’interno della società.

La ricerca è rivolta a persone solari, propositive, determinate, proattive, con passione per la grande distribuzione, ottime capacità organizzative, voglia di fare e di crescere, spirito di squadra, forte motivazione al lavoro per obiettivi, predisposizione al contatto con il pubblico.

