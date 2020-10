Rendere unico il tuo bagno: alcuni suggerimenti utili

In ogni casa c’è un bagno. Condizione indispensabile per poter vivere progettare e vivere all’interno di un’abitazione. La stanza imprescindibile per eccellenza, senza la quale qualsiasi architetto, inquilino o padrone di casa andrebbe in grossa difficoltà.

Il bagno in un’abitazione è concepito spesso e volentieri come luogo della riflessione, del pensiero e del relax più totale. Come quando ci si immerge in una vasca da bagno piena d’acqua e bollicine e non si pensa più a nulla dopo una giornata di lavoro intensa e logorante.

Per fare in modo che il bagno risulti essere una delle zone più confortevoli e accoglienti di una casa, bisogna lavorare molto in fase di progettazione e di ideazione affinché vengano rispettate le condizioni e le prerogative sotto questo punto di vista.

Gli spazi e la disposizione degli stessi assumono un’importanza fondamentale nell’indirizzare verso un buon risultato rispetto ad un cattivo risultato. Anche l’ospite di turno invitato a casa e che necessita di una sosta al WC potrà dire al padrone di casa di aver riscontrato un ottimo servizio toilette.

Arredamento e ambiente per il bagno: i consigli

Certi suggerimenti possono essere utili per fare in modo da costruire un bagno accogliente e spazioso sotto tutti i punti di vista. L’idea iniziale deve essere soprattutto quella di saper ottimizzare gli spazi.

Generalmente, un bagno è la parte meno capiente di una casa e l’ambiente ristretto richiede in questo senso una sapiente disposizione degli accessori e dell’arredo da sistemare.

Ad esempio, una cabina in vetro per la doccia tenderà inevitabilmente ad ingrandire la stanza, dando un effetto ottico ancora più ristretto rispetto all’ambiente. I colori vivaci e gli accostamenti cromatici più chiari da questo punto di vista possono aiutare a rendere l’ambiente ancora più accogliente e invitante. Quasi come un’esperienza sensoriale e visiva, più che pratica.

Si ricorda che lo spazio necessario per poter camminare all’interno di un bagno deve essere necessariamente di almeno 70 cm, parlando in termini strettamente numerici.

Posizionare gli accessori nel modo giusto e più adeguato rappresenta una vera e propria arte, per questo motivo è meglio affidarsi ad un software di progettazione che consentirà di collocare al meglio le proprie cose e in maniera più immediata.

La nicchia nel muro consente di guadagnare uno spazio extra all’interno delle pareti., sia nella doccia che accanto al lavabo, ad esempio. La nicchia in questione può essere anche nascosta e rivestita, utilizzando la piastrella comune alla parete nel bagno.

Persino la posizione di un semplice cestino dei rifiuti o di un porta carta igienica richiede tempo e dedizione al fine di ottimizzare gli spazi e integrare gli accessori ai muri.

L’illuminazione è un’altra componente che fa la differenza in questi casi, soprattutto in ambienti più piccoli per dare un effetto di maggiore grandezza a livello visivo. Se non si dispone di una finestra in bagno, consigliabile installare un’apertura di vetro al di sopra della porta. Ma anche se l’ambiente tendenzialmente è già luminoso di per sé, una nicchia in muratura con led integrato aiuta a rendere lo spazio ancora più luminoso e accogliente, come se si fosse sotto una galleria.

Lo specchio del tipo ESS è ideale per piccoli bagni dove è possibile anche regolare la luminosità e i colori. In dotazione incorporato nello specchio un lettore musicale Bluetooth.

Dal punto di vista strettamente architettonico, le grandi piastrelle doneranno quel tocco visivo in più ad una stanza di piccole dimensioni. La scelta del colore serve per fornire, nel contempo, un tocco di eleganza in più, soprattutto in riferimento ai colori chiari. Tutti piccoli accorgimenti che rendono speciale e unico il proprio bagno. Nulla è lasciato al caso neanche in fase di progettazione.