Il divano letto a due posti: 7 soluzioni di design per la tua casa

Il divano letto è un articolo caratterizzato da straordinaria versatilità: come suggerisce il nome stesso, infatti, può essere utilizzato sia in soggiorno sia in camera da letto, per trascorrere preziosi momenti di relax tanto da seduti quanto da sdraiati.

Non solo: un prodotto di questo tipo è l’ideale se hai una dimora molto piccola, oppure se ospiti spesso una coppia di amici per la notte. Un divano letto a due posti, come ci hanno comunicato gli esperti di SmartArredo, è fondamentale per ottimizzare l’area disponibile con pratiche idee salvaspazio. Adottare uno stile moderno significa gestire i centimetri in maniera razionale, evitando ogni rischio di ingombro grazie alla purezza delle forme.

Seguendo le direttive del team di SmartArredo, vogliamo proporti 7 modelli di divano letto che puoi collocare in qualunque stanza della tua abitazione. La parola d’ordine è “comfort”, un concetto che non viene mai perso di vista e che comunque non mette mai in secondo piano l’eleganza!

Un divano letto “old school”

Un complemento “old school” non è necessariamente di stampo classico: anzi, i divani letto che rientrano in questa categoria possono essere davvero all’avanguardia. L’importante è selezionare linee pulite e geometriche, nonché materiali green lavorati nell’ottica dell’ecosostenibilità.



Divano letto OldSchool

Lo splendido OldSchool di SmartArredo, ad esempio, è un autentico capolavoro, punto di incontro tra passato e futuro. L’aspetto è decisamente vintage, ma le architetture minimaliste sono di ultima generazione e il rivestimento in ecopelle è al 100% ecologico. Un elemento che ti consigliamo se hai una zona living ispirata alle atmosfere retrò, senza che però si rinunci all’innovazione.

I divani con braccioli…

Vi sono persone che preferiscono un divano con braccioli, ai quali appoggiarsi in piena comodità per leggere, guardare la TV, chiacchierare in compagnia ecc.

In questo gruppo spicca il divano letto matrimoniale Idun, perfetto per il salotto, per la camera da letto principale e per quella degli ospiti, persino per lo studio se desideri ricaricare le energie durante le pause dal lavoro! La sobrietà dell’insieme è un eccezionale valore aggiunto, garanzia di duttilità in tutti i contesti.



Divano letto Clubber

… e quelli senza braccioli

O forse ti piace di più un modello privo di braccioli, ancora più semplice ed essenziale? Ecco Clubber, il divano letto a due posti in stile scandinavo per il tuo soggiorno. L’imbottitura è realizzata con molle insacchettate, le gambe sono in acciaio cromato, il rivestimento nero è in similpelle. Una soluzione di incredibile raffinatezza, scenografica e polifunzionale, che risalta negli ambienti moderni come un vero e proprio gioiello.

Una struttura in legno come simbolo di eleganza

Se, invece del metallo, prediligi il legno, ti presentiamo lo stupendo Balder che ha nello scheletro laccato in quercia il suo maggiore punto di forza. Superfici lisce e levigate, dotate di meravigliose venature che donano al tutto un fascino naturale.



Divano letto Balder

Sono disponibili vari colori, dal blu notte al rosa antico, per darti la massima libertà di scelta e permetterti di arredare con gusto la tua area living. Opta per una tonalità scura se le pareti sono chiare, e viceversa, per impreziosire la stanza con contrasti artistici.

Un divano con contenitore incorporato

Per sfruttare bene lo spazio, un’idea eccellente consiste nel divano letto con contenitore per biancheria. Qui potrai riporre lenzuola, federe, cuscini e coperte: non avrai bisogno di un altro mobile da utilizzare per questo scopo!

Che ne pensi di Vanadis, con la sua nicchia interna che si concilia con il materasso pocket spring? Le gambe sono in legno, la struttura portante è in acciaio verniciato nero.

Un modello inconfondibile: il divano letto Ghia Haylo

Vogliamo proseguire la nostra rassegna con il fantastico Ghia Haylo: un divano letto unico nel suo genere, altamente raccomandato per un salotto di design. Un articolo di questo tipo è particolare ed esclusivo, ottimo per chi desidera attirare l’attenzione e l’ammirazione degli ospiti.

Ghia Haylo fonde ricercatezza e praticità: puoi dormirci anche ogni notte, in quanto si tratta di un prodotto ergonomico e complice della salute della tua schiena. A ciò si aggiunge un aspetto a dir poco originale, concepito per svecchiare l’arredo di qualsiasi locale ed evidenziare il mood del tuo soggiorno.

I divani angolari a due posti

Un vero must per un ambiente moderno è il divano angolare: ancora meglio se si parla di un complemento modulare, componibile in modo diverso a seconda delle esigenze.

Dolphy, ad esempio, è un divano letto doppio con penisola da posizionare a destra o a sinistra in fase di montaggio. La soluzione perfetta per rilassarsi insieme agli amici e ai parenti davanti alla TV, o per sorseggiare un caffè in compagnia!

La superficie ampia può accogliere tante persone, ma le forme sono essenziali e occupano nel complesso poco spazio. SmartArredo è un e-commerce specializzato nei mobili e nelle sedute in stile minimal, che trovano largo impiego persino nei miniappartamenti.