Ripartenza, Unicredit al webinar di Sace per Garanzia Italia

Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e sulle soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa lanciata recentemente da Sace in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che ha già toccato la Campania, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Sicilia, la Lombardia e l’Umbria.

Il webinar di oggi (12 ottobre) riunisce i direttori territoriali delle banche attive nel territorio marchigiano e i rappresentanti di Confindustria Marche. L’obiettivo è condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione.

Oltre a ciò, Sace presenta ai partecipanti i benefici di Garanzia Italia, lo strumento messo in campo con il decreto liquidità per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. “L’incontro di oggi si inserisce nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione con tutti gli stakeholders – ha dichiarato Claudio Schiavoni, presidente di Confindustria Marche – accomunati da un unico importante obiettivo: aiutare le aziende a superare gli effetti dell’emergenza sanitaria fornendo loro tutti gli strumenti possibili. Da tempo abbiamo attiva una sinergia con Sace sul nostro territorio e abbiamo aderito all’invito di oggi che ci permetterà di approfondire gli effetti e le potenzialità di uno strumento come Garanzia Italia volto sostenere la liquidità delle aziende, uno dei temi più critici di questo momento”.

“Quest’incontro ci consente di consolidare ancora il nostro dialogo con imprese, banche e istituzioni delle Marche e di intavolare con tutti i soggetti coinvolti un dibattito utile a pianificare gli interventi necessari al raggiungimento del nostro obiettivo comune, ovvero la ripartenza dell’economia del territorio marchigiano – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di Sace–. In questa delicata fase di ripresa post emergenziale Garanzia Italia si rivela uno strumento efficace per le aziende locali, che grazie a Sace possono ottenere il supporto a 360 gradi di cui hanno bisogno per affrontare e superare le sfide presenti e future”.