Ecco Robusto, nuovo sigaro fatto a mano alle manifatture di Lucca

Compatto, innovativo nella forma, unico nelle dimensioni, dalla forza prorompente che sprigiona fin dai primi puff, fatto rigorosamente a mano e, infine, inammezzabile perché si può gustare solo per intero, date le sue misure a metà fra un sigaro lungo e un ammezzato.

Dopo Duecento e Assolo nella galleria di Manifatture Sigaro Toscano entra Robusto, un sigaro senza fronzoli, quasi scontroso, che va dritto al punto: intensità immediata, forza degustativa esplosiva.

L’innovazione è il “filo rosso” che innerva il nuovo prodotto fatto a mano nella manifattura di Lucca, a partire dallo studio della forma che completa la verticale di intensità sul blend del sigaro toscano. Toscano Robusto misura 130 millimetri ed è stato progettato con pancia (19 millimetri) e punte (14 millimetri) ravvicinate per apportare alla fumata maggiore forza e intensità, caratteristiche che ne fanno un sigaro, appunto, “tutto d’un pezzo”.

La fascia Kentucky nordamericana scura e resistente, proveniente dalle calde terre del Tennessee, accoglie un filler di tabacchi italiani e nord americani che dà forza ed equilibrio, esalta il gusto e dona impatto in fumata. Tutta la sua intensità, derivante dal tabacco concentrato in questa forma innovativa, si avverte sin dal primo puff. Proseguendo la fumata si percepiscono note tostate e di legno aromatico, per poi lasciare spazio a un retrogusto con picchi dolci e piccanti.

Anche il packaging è innovativo: una confezione da 5 sigari in alluminio contiene un vano spugna che protegge individualmente ogni sigaro.

In edizione limitata, Robusto è disponibile da ottobre.