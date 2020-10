Il noleggio a lungo termine sta cambiando il mondo delle automobili

Il mercato dei veicoli sta cambiando in maniera netta perché da qualche anno è stata introdotta una nuova formula di locazione che sta riscuotendo un successo incredibile.

Stiamo ovviamente parlando della locazione di tipo NLT, ovvero Noleggio a Lungo Termine. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel concetto stesso di mobilità

Oramai in ogni città italiana è possibile noleggiare un veicolo a lungo termine e le condizioni migliorano di anno in anno visto il grande successo che questa formula riscuote.

Gli inizi del Noleggio a Lungo Termine

NLT sembra una formula inventata negli ultimi anni ma in realtà viene da lontano: già nei primi anni ottanta alcune aziende costrette ad utilizzare intere flotte di auto, iniziarono a preferire il noleggio a lungo termine rispetto al leasing.

Va ricordato che il leasing è un’operazione finanziaria mentre il NLT è una locazione di mezzo di trasporto e per questo motivo è soggetto a normative molto più flessibili.

Con l’andare avanti degli anni il noleggio a lungo termine divenne molto popolare e ci furono molte società che si dedicarono prevalentemente a questo tipo di attività.

Negli anni duemila questa formula di locazione ha iniziato a diventare molto popolare non solo per le aziende che necessitano di una flotta di auto, ma anche per gli imprenditori, i piccoli professionisti, ed in ultima analisi, anche per il semplice cittadino.

Come trovare un Noleggio a Lungo Termine a Lucca

La città di Lucca è un piccolo gioiello famoso per il suo centro storico ma è anche una terra piena di innovazione e voglia di crescere continuamente. Una città all’avanguardia che offre già servizi di Noleggio a lungo termine Lucca a tutti i suoi cittadini. Sono già molte le società che offrono questa imperdibile opportunità nella “lucchesia” ed il servizio è già diventato un “cult”.

Come funziona?

Il cliente che si rivolge alla società di locazione andrà a scegliere il veicolo proprio come se dovesse comprarlo: lo può configurare per corrispondere perfettamente alle proprie esigenze.

La società di noleggio andrà poi ad acquistare il mezzo e offrirà al cliente anche tutti i servizi connessi: messa su strada, tassa di possesso, assicurazione RCA, Kasko integrale, manutenzione ordinaria e straordinaria…

In sostanza il cliente una volta pagato il noleggio non avrà altri pensieri!

Ma quanto costa?

Un NLT ha costi variabili ovviamente: dipende tra l’altro dal tipo di veicolo, dalla durata contrattuale, dai chilometri stimati, dai servizi aggiuntivi, dalle coperture assicurative e da eventuali anticipi versati.

Una volta calcolato il canone mensile ci si affiderà alla formula SEPA per i pagamenti. In questo ambito le carte di credito non sono utilizzate per garantire i pagamenti.

Alla fine del periodo contrattuale, il cliente dovrà restituire il veicolo. Se il veicolo è integro e non ci sono eccedenze di chilometri rispetto al pattuito in fase di sottoscrizione del contratto, tutto sarà da ritenersi perfettamente concluso.

Molto spesso il cliente e la società si accordano per dei prolungamenti di contratto. A volte il cliente si dimostra interessato anche all’acquisto del veicolo ad un prezzo concordato ma si noti che non si può riscattare l’auto come nel leasing, nel NLT si deve trovare un accordo tra le parti.