Tissue, Futura acquisisce la società Plusline di Bologna

Futura, azienda lucchese leader a livello internazionale nel settore delle soluzioni converting nel mondo del tissue con un valore della produzione al 2019 superiore ai 60 milioni di euro, ha finalizzato l’acquisizione della società Plusline, attiva nelle tecnologie ‘smart’ del packaging tissue con sede a Bologna.

Plusline è un’azienda innovativa nata alcuni anni fa su iniziativa dell’imprenditore bolognese Vittorio Gerri allo scopo di sviluppare tecnologie e soluzioni nuove per garantire performance ed integrazione con il mondo converting. Dopo alcuni mesi di sviluppo congiunto su alcune soluzioni e sulla base di una visione strategica univoca e condivisa tra i team, Futura ha rilevato la totalità delle quote della società anche attraverso un’operazione di aumento di capitale a supporto del futuro sviluppo.

“Plusline rappresenta per la nostra azienda la continuazione del progetto strategico di miglioramento progressivo e incessante delle soluzioni offerte – afferma Fabio Boschi, presidente Futura – Soluzioni che, nella filosofia del nostro fondatore, il cavaliere del lavoro Fabio Perini, nascono sempre dalle capacità, dalla passione e dalla dedizione ai progetti da parte delle persone che ad essi lavorano”.

Faper Group

Il Gruppo, fondato dall’imprenditore Cavaliere del lavoro Fabio Perini, opera dalla sede di Viareggio. Nato come riferimento aggregatore per il settore della meccanica innovativa tissue, rinomato poi per le iconiche esperienze nel settore superyachting, oggi Faper Group, guidato dal 2009 dal Ceo Fabio Boschi, si distingue per una forte specializzazione nelle soluzioni ingegneristiche per la carta “tissue”, sistemi di sterilizzazione, real-estate e start-up di carattere innovativo. Le attività del Gruppo sono radicate nel Dna del suo fondatore, Fabio Perini, che si esprime nella capacità di concepire, inventare e semplificare perché, come lui stesso usa ripetere: “L’invenzione è la chiave della semplicità”.

Futura

Futura, società del Gruppo Faper, nasce dall’ingegno di Fabio Perini, l’uomo che ha cambiato il mondo del converting e trasferito in Futura la sua visione: immaginare il futuro e trasformarlo in soluzioni. In 17 anni di sfide Fabio Perini è riuscito a trasmettere alle persone di Futura la sua identità speciale e l’ambizione a diventare l’azienda più innovativa del mercato. Futura, la cui guida è affidata al Ceo Piero Ceccon, lavora per offrire al mercato innovazione reale e sostenibile per il settore del converting, consentendo ai produttori di rotoli di tutto il mondo di migliorare le qualità dei loro prodotti e la loro competitività economica.