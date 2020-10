Cna commercio: “Bene l’esonero dal pagamento del suolo pubblico per i titolari di concessioni”

La Cna commercio su aree pubbliche esprime soddisfazione per la decisione del governo di esonerare i titolari di concessioni dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione del suolo per il periodo dal 1 marzo al 15 ottobre.

In base alla legge di martedì scorso (13 ottobre) i Comuni sono tenuti a rimborsare le somme eventualmente versate dagli operatori durante tutto il periodo preso in considerazione: “Siamo decisamente contenti del provvedimento del Governo – commenta Daniele Michelini, portavoce Cna della categoria – che tiene in considerazione le difficoltà in cui si trova a lavorare il nostro settore. Vorremmo però che l’attenzione venisse rivolta anche ai fieristi”.

“Questi ambulanti che lavorano solo con fiere ed eventi – spiega Michelini –, si vedono regolarmente annullati tutti gli appuntamenti e, di fatto, molti di loro non possono lavorare da mesi. Sarebbe interessante che Anci, Regioni e governo potessero mettere in campo, per tali categorie, degli strumenti di sostegno al reddito e/o di forti sgravi fiscali. La categoria, infatti, sta continuando a pagare le tasse senza poter lavorare. Comprendiamo le misure di emergenza, ma riteniamo necessario tutelare le categorie economiche che non possono portare avanti le proprie attività a causa della pandemia”.