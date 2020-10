Polizia penitenziaria, concorso per assumere 976 agenti

Il ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 732 uomini e 244 donne. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso sono i seguenti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualita’ morali e di condotta; efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio etc.

Il concorso si svolgerà secondo diverse fasi: una prova scritta d’esame; accertamento dell’efficienza fisica; accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali. La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e su materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Dopo aver superato la prova scritta, i candidati saranno sottoposti alle altre prove, consistenti nell’accertamento dell’efficienza fisica, attraverso il superamento di diversi esercizi ginnici (corsa, salto in alto, piegamenti sulle braccia…); accertamenti psico-fisici e attitudinali, che comprendono una serie di test sia collettivi sia individuali e un colloquio, che servono ad accertare la predisposizione dei candidati allo svolgimento dei compiti correlati con l’attività del ruolo da svolgere.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: nome e cognome; data, luogo di nascita e codice fiscale; la cittadinanza italiana; la residenza, il recapito e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al concorso; l’iscrizione alle liste elettorali; di non avere a proprio carico condanne penali; il possesso del titolo di studio; l’eventuale possesso di titoli di preferenza etc. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 12 novembre 2020.

