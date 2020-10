Vittoria degli ambulanti: niente canone da marzo a ottobre

Niente pagamento del suolo pubblico per gli ambulanti dal 1 marzo al 15 ottobre.

Fiva Confcommercio, il sindacato nazionale dei venditori ambulanti, ha ottenuto un importante risultato grazie al suo “pressing” nei confronti del Governo. A renderlo noto è il segretario generale della federazione Armando Zelli: la gazzetta ufficiale dello scorso 13 ottobre ha pubblicato infatti la legge di conversione del “Decreto Agosto”, attraverso la quale – in considerazione dell’emergenza covid – i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche vengono esonerati dal pagamento del suolo pubblico stesso per il periodo compreso fra l’1 marzo e il 15 ottobre.

Una misura, questa, richiesta con forza dal sindacato Fiva Confcommercio. La federazione sottolinea come con il termine “esonero” venga sancito il fatto che la tassa o il canone non siano dovuti per il periodo indicato e che laddove gli imprenditori abbiano già versato i soldi ai rispettivi Comuni di riferimento, le amministrazioni siano tenute a rimborsare le somme eventualmente incassate.