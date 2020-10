Controsoffitti e lavori in cartongesso per il soggiorno? Idee pratiche

Controsoffitti e lavori in cartongesso di vario tipo sono sempre più presenti nelle nostre case. Che si tratti di abitazioni moderne o di ambienti un po’ datati che sono stati rinnovati dando loro un nuovo look, il cartongesso è spesso la scelta più diffusa e indubbiamente ha non pochi punti di forza.

Si tratta di una scelta pratica, non troppo costosa, resistente e che permette di dar vita ad ambienti dal design interessante, adattandosi a molteplici differenti esigenze. Si tratta di una soluzione funzionale, che permette di avere una buona resa estetica, con tempi e costi spesso limitati. Stesso dicasi per la sua manutenzione o eventuali successivi interventi di modifica.

Per scoprire tutte le possibili soluzioni disponibili per arredare casa leggi l’articolo di approfondimento sul cartongesso su Glamcasamagazine.it. Ecco invece subito alcune idee pratiche per controsoffitti e lavori in cartongesso specifici per il soggiorno.

In un soggiorno è possibile creare controsoffittature che diano modernità all’ambiente e creino continuità e coerenza formale con altri elementi, come pareti, pilastri o altri elementi sia strutturali che meramente decorativi. Il cartongesso permette di creare innumerevoli soluzioni e di dare sfogo alla propria creatività, si possono ad esempio coprire alcuni elementi non graditi o viceversa valorizzarne altri al massimo.

In un soggiorno moderno, un camino classico potrebbe stonare, ma rivestendolo parzialmente in cartongesso gli si potrà dare con una certa facilità un design contemporaneo. L’ambiente risulterà subito molto meno impegnativo e al contempo ci si potrà comunque godere calore ed atmosfera decisamente piacevoli, in particolare nei mesi più freddi dell’anno.

In un soggiorno con angolo cottura si potrà usare il cartongesso per definire meglio i vari ambienti funzionali, creando ad esempio una schermatura tra cucina e zona pranzo. Una soluzione che può valorizzare entrambi gli ambienti.

Anche per quanto riguarda l’illuminazione, di un soggiorno, così come di altri spazi domestici, il cartongesso può rivelarsi senza dubbio un prezioso alleato. Si possono creare dei controsoffitti con l’inserimento di profili led che permettano di illuminare in modo funzionale e al contempo originale ed elegante i vari ambienti. Gi effetti che si possono ottenere sono numerosi, molto diversi tra loro e spesso veramente scenografici.

Una buona idea per dar vita ad una soluzione dal notevole impatto visivo, può essere poi quella di strutturare un controsoffitto in cartongesso in modo che abbracci una finestra, interrompendosi in modo strategico per nascondere l’antiestetico attacco della tenda e creare così un effetto decisamente interessante, una sorta di morbida cascata di tessuto, che si rivela essere molto elegante.

Se si ha la fortuna di avere un soggiorno grande o magari di vivere in un moderno loft, senza dubbio ci si potrà sbizzarrire con soluzioni veramente molto scenografiche e al contempo anche interessanti da un punto di vista funzionale. Chi desidera un risultato finale particolarmente raffinato e chic potrà ottenerlo, così come anche chi punta di più alla funzionalità e ad un design elegante nella sua essenzialità di linee e volumi. In un open space il cartongesso può servire per definire meglio le varie aree, senza dover creare pannelli divisori, si può giocare ad esempio con controsoffitti di diverse altezze.

Il controsoffitto può essere valorizzato da una tinta scura che crei un piacevole contrasto cromatico. Si possono usare dei faretti o delle bande a led, così come valorizzare a luce naturale, se si dispone di grandi finestre. L’importante sarà creare una composizione equilibrata, bella e funzionale.

Chi pensa che il cartongesso limiti le possibilità e renda tutto un po’ rigido deve assolutamente ricredersi, con questo materiale si possono creare anche linee curve e sinuose e arredare o ristrutturare in modo veramente molto versatile e creativo.

Il cartongesso permette di andare oltre i limiti e le distinzioni classiche dell’interior design, ad esempio in soggiorno si possono creare scaffalature, nicchie o magari un’intera libreria, proprio usando questo versatile materiale, abbattendo così i confini tra elementi strutturali, decorativi e mobilio.

Controsoffitti o altri interventi in soggiorno, possono come abbiamo visto cambiare e nettamente migliorare l’aspetto della nostra casa, sarà però sempre di fondamentale importanza, per poter ottenere risultati ottimali, rivolgersi esclusivamente ad artigiani esperti, che utilizzino solo prodotti di qualità.