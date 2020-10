Lucart, al via gli scioperi per il rinnovo del contratto integrativo nello stabilimento di Diecimo

Sono iniziati gli scioperi per il rinnovo del contratto integrativo dello stabilimento Lucart di Diecimo. I lavoratori hanno incrociato le braccia per uno sciopero di otto ore che ha portato al completo fermo produttivo delle tre macchine continue.

“La volontà dei lavoratori di continuare con le azioni sindacali per portare nuovamente al tavolo di trattativa l’azienda è alta – hanno commentato i sindacati – I lavoratori hanno ben chiara la posta in gioco, i temi che li contrappongono all’azienda sono legati al miglioramento delle loro condizioni di lavoro a partire da quelle economiche, ma non solo. Un miglioramento degli ambienti di lavoro, il riconoscimento delle professionalità maturate dai lavoratori e a disposizione dell’azienda ma non riconosciute, un integrazione salariale per quei lavoratori coinvolti dalla Cigo per covid e per le penalizzazioni economiche legate ai trasporti conseguenza dei nuovi orari imposti dall’azienda e infine un adeguamento del premio di risultato che riconosca ai lavoratori il contributo da loro dato in termini di miglioramento delle performance aziendali”.

“Le iniziative sindacali – hanno concluso Rsu Lucart, Slc Cgil Lucca, Fistel Cisl Toscana e Ugl chimici Luccca -, nuovi scioperi compresi, continueranno fino a quando l’azienda non rivedrà seriamente la posizione assunta e darà disponibilità alla riapertura del tavolo di trattativa, che ricordiamo si è interrotto per sua responsabilità nella sede di Confindustria Lucca”.