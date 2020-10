Come migliorare la qualità audio e video del tuo pc con i cavi HDMI

Qualche anno fa ha fatto la comparsa sul mercato un cavo molto particolare. Era il 2002 quando venne lanciata l’interfaccia HDMI. Si tratta di qualcosa di rivoluzionario: per la prima volta è stato possibile trasmettere i segnali audio e video in alta definizione attraverso un unico cavo. Nel giro di pochi anni questa innovativa tecnologia di connessione è riuscita ad affermarsi come nuovo standard.

L’utilizzo di cavi HDMI permette di migliorare notevolmente la qualità dei segnali audio e video trasferiti tra dispositivi compatibili come computer, monitor, televisori e così via. Con il passare del tempo ne sono state sviluppate diverse tipologie, ognuna con caratteristiche particolari. Scegliere il cavo giusto è un ottimo punto di partenza per ottenere il meglio dal proprio PC.

Cosa sono i cavi HDMI

Il cavo hdmi (acronimo di High Definition Multimedia Interface) è un’interfaccia impiegata per collegare due dispositivi al fine di trasferire immagini e audio di alta qualità. All’interno di questi cavi sono presenti quattro coppie intrecciate e schermate, mentre alle estremità sono presenti dei connettori a 19 pin.

I cavi HDMI hanno diverse tipologie, ognuna con caratteristiche particolari.

Le tipologie disponibili

I cavi HDMI standard sono quelli più diffusi: permettono di trasmettere video ad alta definizione in risoluzione. Sono molto usati sia in ambiente domestico che negli uffici. I cavi HDMI standard con Ethernet, a differenza di quelli tradizionali, hanno in più un canale dati necessario per trasmettere segnali audio e video tra device connessi ad una rete Ethernet.

Ci sono poi i cavi HDMI ad alta velocità, che garantiscono risoluzioni ancora più elevate (anche Ultra HD 4K). Esistono anche i cavi HDMI ad alta velocità con Ethernet.

I risultati migliori si ottengono però con i cavi HDMI placcati oro. Il segnale trasferito non subisce alterazioni ed il risultato finale è migliore. Inoltre sono più resistenti sono in grado di assicurare risultati di altissima qualità per tantissimo tempo.

La scelta del cavo giusto e i vantaggi della tecnologia HDMI

Le tipologie sono tante, così come le configurazioni, che possono avere raccordi diversi.

Il cavo HDMI permette di ottenere il massimo dal computer e dagli altri dispositivi audio e video perché presenta numerosi vantaggi rispetto agli standard precedenti. Innanzitutto c’è un netto miglioramento della qualità: il video risulta nitido anche alle risoluzioni più elevate. C’è poi la semplicità d’uso, che si traduce nella comodità di avere un unico cavo per trasmettere audio e video.

E poi la tecnologia HDMI guarda anche al futuro: lo standard permetterà di mantenere altissimi livelli di qualità anche negli anni a venire. Inoltre, si tratta di una tecnologia che supporta la comunicazione bidirezionale tra il dispositivo sorgente e quello di visualizzazione: questo aspetto permette di accedere a nuove funzionalità e configurazioni più semplici.