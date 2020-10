Multiservizi, forte adesione allo sciopero per il rinnovo del contratto

Importante adesione – con una forte rappresentanza della delegazione lucchese, in prima linea il segretario Fisascat Cisl Toscana nord, Giovanni Bernicchi – alla manifestazione regionale del comparto multiservizi a Firenze.

Lavoratrici e lavoratori, insieme alle associazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, ieri (21 ottobre), hanno rivendicato in piazza Duomo a Firenze, davanti alla sede della presidenza della Regione, l’assoluta urgenza di rinnovare il contratto nazionale, fermo da sette anni, in concomitanza con le colleghe e i colleghi presenti in altre 35 piazze sull’intero territorio nazionale.

Si chiede la ripresa del confronto alle associazioni datoriali che da una parte avevano sottoscritto un avviso con i sindacati per chiedere un sostegno per il settore e dall’altra hanno continuamente rinviato la ripartenza del negoziato. Il comparto nella provincia lucchese conta migliaia di lavoratori.