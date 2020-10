Da Confcommercio un poster inedito per salutare l’edizione di ‘Lucca Changes’

Un poster di Confcommercio saluta Lucca Changes, la versione inedita di Lucca Comics and games 2020. La locandina, del fumettista lucchese Riccardo Pieruccini è stata realizzata sulla scia della mostra Dream on allestita all’interno del festival e sarà distribuita ai negozi del centro per esporla all’interno delle proprie attività.

“Come noto – spiega Confcommercio – quella di quest’anno sarà un’edizione del tutto diversa rispetto a quelle del passato a causa dell’evolversi della emergenza covid e delle conseguenti restrizioni imposte dal Governo. Non c’è dubbio purtroppo che il clima sarà ben lontano da quello gioioso degli anni scorsi, ma intendiamo comunque ringraziare gli organizzatori per aver fatto il possibile in tutti questi mesi così complicati dal punto di vista sanitario e legislativo per mantenere in piedi la manifestazione. Da parte nostra, infatti, abbiamo sempre detto e ribadiamo come fosse in ogni caso importante non interrompere la tradizione del festival e proporlo anche quest’anno, sia pure in una versione diversa”.

“In queste settimane – prosegue la nota – abbiamo collaborato dunque con i vertici di Lucca Crea alla predisposizione della cosiddetta ‘parte off’ del festival, con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile attività commerciali di ogni genere nel circuito dell’evento. E al tempo stesso abbiamo commissionato al fumettista lucchese Riccardo Pieruccini la realizzazione di un poster che, sulla scia della mostra Dream on all’interno del festival, verrà anche realizzato in 500 copie in versione locandina e poi distribuito ai negozi cittadini che potranno esporlo all’interno delle rispettive attività. A tutti i possessori dei biglietti che verranno a Lucca per assistere agli eventi live del festival diciamo che oltre ad essere i benvenuti, troveranno una città comunque accogliente e commercialmente desiderosa di rimanere a fianco di una delle sue manifestazioni simbolo”.