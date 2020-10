Misure preventive in azienda contro COVID-19: l’importanza della misurazione della temperatura

Il contesto storico che stiamo vivendo, nel pieno di una crisi sanitaria di portata globale, non è dei migliori, e la relativa alla lotta al Covid-19, sta in qualche modo limitando anche le attività necessarie per ognuno di noi. Prima fra tutti il lavoro: il Governo infatti, nel nuovo DPCM raccomanda di dare priorità al telelavoro (o smart working) in primis per tutte le posizioni che lo consentono, così da evitare gli spostamenti e le possibilità di contagio. Tuttavia, alcuni settori di attività e determinate mansioni richiedono necessariamente la presenza fisica dei dipendenti.

In queste circostanze, al fine di evitare qualsiasi contaminazione dei dipendenti sul posto di lavoro, la rilevazione della temperatura con i termometri a infrarossi, ad esempio il ThermoSpot XP – LASERLINER di Casa della Ferramenta, può costituire una misura preventiva volta ad allontanare dal luogo di lavoro i dipendenti che hanno la febbre, che è uno dei principali sintomi della malattia da Coronavirus (COVID-19). Tuttavia, va ricordato che la temperatura può essere un segno di altre malattie non contagiose e che non è sempre presente nelle persone con COVID 19.

Le disposizioni necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti dell’azienda di fronte all’epidemia di COVID-19

Il codice del lavoro prevede che il datore di lavoro debba prendere le misure necessarie “per garantire l’incolumità e tutelare la salute fisica e morale dei lavoratori”. Pertanto, egli può essere giustificato nell’adottare misure restrittive per garantire la protezione della salute del personale dopo aver valutato il rischio di contagio in azienda. Inoltre spetta a ciascun lavoratore provvedere, secondo la sua formazione e secondo le sue possibilità alla propria salute e sicurezza, nonché quelle di altre persone interessate dalle sue azioni o omissioni sul lavoro. In che modo può farlo un dipendente? Assumendo tutte le precauzioni generali per limitare il contagio, anche al di fuori dell’ambiente lavorativo, così da tutelare se stesso e tutti i colleghi.

Il datore di lavoro deve quindi: