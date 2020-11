Materassi in memory, ecco i migliori del 2020 secondo l’esperto Andrea Pilotti

Dormire bene è sicuramente una dei segreti per il benessere. E il principale strumento per un sonno ristoratore è senza dubbio il materasso.

Ma come sceglierlo? Per farlo servono senza dubbio i consigli di un esperto. Andrea Pilotti ci guida, dunque, nell’individuazione dei migliori materassi in memory foam in commercio nel 2020, tenendo conto di vari indicatori fra i quali la qualità del materiale utilizzato, la traspitabilita, la comodità e, ovviamente, il prezzo.

Questa è la classifica 2020 dell’esperto Andrea Pilotti.

Emma original

Valutazione complessivamente positiva per questo prodotto dell’azienda tedesca in particolare nel suo modello matrimoniale.

L’esperto ne sottolinea in particolare la comodità per persone che soffrono di patologie quale iul mal di schiena o simili. Proprio a questi è rivolto il consiglio di utilizzare quel tipo di materasso, adatto a uomini e donne di corporatura media che preferiscono un supporto avvolgente.e confortevole. Buona la valutazione anche del rapporto qualità-prezzo.

Bedding Loft

Il materasso ha come caratteristica quella di avere un lato estivo e un lato invernale. “L’elevata traspirazione – dice l’esperto sottolineandone i lati migliori – permette di prevenire la proliferazione di acari e batteri, per un uso in totale sicurezza anche in soggetti con problemi allergici. Il lato in Memofeel è invece realizzato con una schiuma visco-elastica, capace di autoadattarsi alla struttura corporea, di assecondare i movimenti e ridurre il bisogno di cambiare spesso posizione durante il sonno”.

“Bedding Loft – questa la valutazione – è un materasso con un’adeguata versatilità d’uso e il valore aggiunto dato dalla classificazione come dispositivo medico di classe 1 fiscalmente detraibile”.

Tempur Originale Luxe CoolTouch

“L’efficacia di questo materasso – spiega Pilotti – è dovuta alla struttura interna a cellule aperte visco-elastiche del suo memory foam che consente al materasso di distribuire il peso in maniera uniforme assorbendo le pressioni nei vari punti di contatto”.

“Altra novità – prosegue l’analisi – è rappresentata dalla tecnologia CoolTouch con la presenza nel tessuto di materiali a cambiamento di fase. La loro funzione è garantire una buona termoregolazione attraverso un rapido passaggio di stato da solido a liquido. In questo modo si potrà godere di una piacevole sensazione di freschezza in estate e di gradevole tepore d’inverno”.

Materassi & Materassi Dual Memory

Buona valutazione anche per il prodotto totalmente made in Italy.

“Il termine Dual – spiega Pilotti – ta ad indicare la sua principale caratteristica: il doppio utilizzo. Il materasso ha un’altezza di 21 centimetri ottenuta grazie all’unione di due lastre esterne in memory di diverso spessore. Materassi & Materassi Dual Memory rappresenta, secondo la nostra opinione, una buona scelta di acquisto alla luce di un soddisfacente comfort e un’adeguata versatilità d’utilizzo”.

Permaflex Piflex Eccellent

È il prodotto top del brand italiano Permaflex: “La nostra opinione per il materasso Permaflex Piflex Eccellent – dice l’esperto – è molto positiva. Le migliori qualità sono un comfort complessivo di buon livello, adeguata dissipazione del calore e l’utilizzo di materiali completamente naturali che lo rendono una soluzione particolarmente consigliata per chi soffre di allergie”.

Golden Night Polyspring Air

L’azienda italiana Golden Night ha realizzato il prodotto senza l’utilizzo di componenti metallici. “Golden Night Polyspring Air – spiega Pilotti – è un materasso riconosciuto come dispositivo medico di classe 1, assicura un adeguato comfort unito alla buona circolazione d’aria che lo rende anti acaro. Da non dimenticare anche l’ampia scelta di rivestimenti tutti con tessuti di alta qualità e completamente anallergici. Secondo la nostra opinione è una prodotto soddisfacente adatto per persone con problemi di circolazione sanguigna e allergie respiratorie”.

Simmons Absolute Memored

L’analisi si chiude con il prodotto che fa parte della linea Trycel Memored con la particolarità di utilizzare materiali brevettati per offrire soddisfacenti prestazioni di resilienza, resistenza alle deformazioni e dispersione del calore. “È a nostro avviso – conclude Andrea Pilotti – un materasso consigliato per prevenire i problemi da decubito grazie alle sue elevate proprietà di termoregolazione, traspirabilità e automodellamento”.