Inaugurato il nuovo supermercato Lidl all’Arancio

In un periodo di crisi per il commercio dovuta al coronavirus, Lidl raddoppia la propria presenza a Lucca, con l’apertura di un secondo store che si va ad aggiungere a quello già esistente di via Puccini. Il nuovo punto vendita situato nel quartiere Arancio, in via di Tiglio 305, appena fuori dalle mura del centro storico, ha aperto le porte ai propri clienti oggi (5 novembre). Dal punto di vista occupazionale, sono 11 i neoassunti che inizieranno il proprio percorso lavorativo nel nuovo punto vendita (su una squadra che complessivamente si compone di 22 persone).

L’attenzione dell’azienda alla sostenibilità ambientale e all’efficienza contraddistingue anche questo punto vendita Lidl: l’edificio, che rientra in classe energetica A+, presenta un’area vendita di circa 1.300 metri quadrati, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, dispone di un impianto fotovoltaico da 125 kW e di due postazioni per ricaricare le auto elettriche, messe gratuitamente a disposizione della clientela. L’impianto di luci a Led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione, ed il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

“In collaborazione con l’amministrazione comunale, inoltre, Lidl ha realizzato anche un’importante opera di pubblica utilità, a testimonianza della propria vicinanza al territorio. In particolare, è stato realizzato il rifacimento della rotatoria posta di fronte alla nuova struttura, al fine di garantire una migliore viabilità”, spiega l’azienda.

L’inaugurazione del punto vendita Lidl di Lucca si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti il gel igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 21.