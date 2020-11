Gli obblighi dei datori di lavoro in relazione all’ambiente di lavoro

Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro sono, purtroppo, ancora molto frequenti a dispetto delle tante norme che nel corso del tempo sono state previste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il lavoratore non solo ha il diritto di ottenere le tutele che l’Inail deve garantire, ma ha anche la possibilità di richiedere al datore di lavoro un risarcimento del danno nel caso in cui venga dimostrato che il danno patito può essere ricollegato con un nesso causale alle condizioni dell’ambiente di lavoro e al fatto che il datore di lavoro non ha adottato le indispensabili misure di prevenzione.

Il risarcimento del danno differenziale

È necessario tenere conto del fatto che l’indennizzo dell’Inail riguarda unicamente il danno biologico che il lavoro ha provocato; di conseguenza è facoltà del lavoratore inoltrare al datore di lavoro una richiesta di risarcimento di quello che viene definito danno differenziale. Si tratta, in sostanza, della differenza che passa tra il danno civilistico che è stato subìto e l’importo che l’Inail indennizza.

Il documento di valutazione dei rischi

Nel novero degli obblighi più importanti che, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, devono essere rispettati dal datore di lavoro c’è di sicuro quello che riguarda la valutazione dei rischi. L’adempimento di questo obbligo prevede, in particolare, l’adozione del Dvr, vale a dire il documento di valutazione dei rischi. Il meccanismo alla base è facile da intuire: non è possibile mettere in pratica le necessarie misure di prevenzione se prima non sono stati definiti i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti in azienda. La valutazione deve coinvolgere, tra l’altro, la sistemazione dei luoghi di lavoro, la scelta delle sostanze chimiche che vengono utilizzate e la selezione delle attrezzature di lavoro adoperate. Perfino il rischio da stress lavoro-correlato deve rientrare nella valutazione dei rischi, secondo ciò che è stato previsto dall’accordo europeo a questo proposito.

Quali rischi devono essere presi in considerazione

Nel novero dei rischi da valutare, poi, ci sono quelli che coinvolgono le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli che derivano dalla particolare tipologia di contratto in virtù della quale la prestazione di lavoro viene resa. Non solo: per garantire la sicurezza nei cantieri devono essere presi in considerazione i rischi connessi alla provenienza da Paesi stranieri, all’età e alle differenze di genere, come pure i rischi che potrebbero provenire da un eventuale ritrovamento, all’interno dei cantieri in cui vengono effettuate delle attività di scavo, di ordigni bellici che non sono ancora esplosi.

Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi

All’interno del documento di valutazione dei rischi non può mancare una relazione che riguardi la valutazione dei diversi rischi per la salute e per la sicurezza nello svolgimento del lavoro; devono essere indicati, tra l’altro, i parametri che sono stati scelti per operare tale valutazione. È il datore di lavoro stesso a individuare i parametri di redazione del documento, che deve essere comprensibile, breve e semplice: insomma, uno strumento operativo completo che possa essere sfruttato per programmare gli interventi di prevenzione.

Le informazioni necessarie

Il documento di valutazione dei rischi deve segnalare il nome del medico competente che è stato coinvolto nella valutazione stessa, il nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Va specificato, inoltre, il programma delle misure che vengono considerate adeguate per assicurare, nel corso del tempo, il miglioramento degli standard di sicurezza. Infine, il documento di valutazione dei rischi deve precisare quali sono i dispositivi di protezione individuali che vengono adottati e le misure di prevenzione e di protezione scelte.

I servizi di Sicurya

