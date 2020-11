I migliori deumidificatori per ridurre il tasso di umidità nei piccoli spazi

Il deumidificatore un apparecchio che serve per ridurre il tasso di umidità all’interno degli ambienti domestici. Può succedere di avere un accumulo eccessivo di umidità, vapore acqueo e condensa che rende malsani gli ambienti. Difatti, l’umidità può provocare lo sviluppo di funghi e muffa, oltre che modificare la temperatura percepita. In pochi sanno che a volte basta ridurre il tasso di umidità per sentire meno caldo in estate. Inoltre, una percentuale di umidità alta può provocare dolore alle articolazioni e alle giunture.

Spesso l'umidità si forma negli ambienti come la cucina e il bagno dove si utilizza l'acqua calda. Inoltre, si tratta di un problema che spesso colpisce le camere rivolte a nord che hanno una peggiore esposizione ai raggi solari. Di seguito, puoi trovare i migliori deumidificatori per piccoli spazi.

TROTEC TTK 30 E

Il deumidificatore TROTEC TTK 30 E è un modello molto valido sotto diversi punti di vista. Riesce a prelevare circa 12 l di umidità al giorno riducendo il tasso presente nell’ambiente. A fine giornata, svuota il serbatoio dove si è condensata l’umidità. Si tratta di un modello indicato per ambienti fino a 15 m². Dal display a LED è possibile impostare la percentuale di umidità che desideri tra il 30 e l’80%.

Si tratta quindi di un deumidificatore con specifiche tecniche molto avanzate. Una volta che il deumidificatore rileva il livello impostato grazie a uno igrostato, si spegne automaticamente e poi si riaccende se è necessario senza che tu debba intervenire manualmente.

Pro Breeze PB-03-EU 1500

Se sei alla ricerca di un piccolo deumidificatore compatto e leggero, Pro Breeze PB-03-EU 1500 può fare al caso tuo. Questo piccolo deumidificatore si caratterizza per la capacità di rimuovere in maniera veloce l’umidità presente nell’aria. È molto indicato per piccoli ambienti che presentano un tasso di umidità molto forte magari per una mancata areazione.

Il suo serbatoio può raccogliere fino a 1 l e mezzo di acqua. Se il serbatoio è pieno, si accende una spia di segnalazione e l’apparecchio si spegne in maniera automatica. Inoltre, ha una tecnologia ultra silenziosa per tenere i decibel molto bassi.

Hysure 700ml

Un altro piccolo deumidificatore è quello di Hysure da 700 ml. Si tratta di un modello portatile grazie alle dimensioni particolarmente ridotte e contenute: 21 x 13 x 11 cm; perciò ideale se non hai intenzione di avere un ingombrante apparecchio tra i piedi in cucina o in bagno.

Dal punto di vista tecnico, ha un livello di rumorosità inferiore a 25 dB e un consumo energetico ridotto. Anche questa volta, se il serbatoio è pieno, si spegne in automatico. Riduce l’umidità in maniera veloce affinché tu non debba più lottare contro la muffa che si forma negli angoli delle pareti. Indicato per ambienti tra 10 – 20 m², puoi utilizzarlo anche nelle stanze più ampie di casa.