Meglio noleggiare o acquistare una nuova auto? Scopri tutte le differenze

Hai in mente di possedere un nuovo mezzo ma non sai se è meglio noleggiare o acquistare una nuova auto? Questa guida ha lo scopo di far sì che tu possa individuare la convenienza in base alle tue esigenze. Per quale motivo dovresti preferire una azione rispetto che l’altra?

Al di là dei pro e contro delle due soluzioni (acquisto sia in contanti che a rate o noleggio a lungo termine), ogni situazione è variabile e quindi soggettiva. Ti elencheremo tutti i punti in cui mettiamo a confronto entrambe le opzioni.

Conviene acquistare o noleggiare un’auto? Scopriamo i costi

Il primo confronto tra noleggio a lungo termine e acquisto auto riguarda i costi totali. Nello specifico teniamo in considerazione le spese inerenti alla manutenzione e alle tasse automobilistiche. In un contratto NLT tali extra sono inclusi nel canone mensile.

Prima di tutto calcola il bollo auto , la polizza assicurativa e tutte quelle spese che dovrai affrontare oltre all’eventuale acquisto. Dopodiché il totale paragonalo con il noleggio a lungo termine purché sia lo stesso modello di veicolo a quattro ruote.

Tieni conto che nel caso in cui tu decida di acquistare l’automobile, essa resterà tua. Con il contratto di locazione, alla sua scadenza il veicolo rimarrà sempre di proprietà della società concessionaria.

Un’altra considerazione va fatta sulla svalutazione. In caso di acquisto, l’automobile dopo poco tempo comincerà a perdere di valore, quindi quando vorrai venderla è già messo in conto che non recupererai più il denaro, neanche se ti togliessi il mezzo dopo qualche mese.

Al contrario del contratto NLT che invece allo scadere, ti consentirà di avere sempre una nuova auto purché tu sottoscriva un rinnovo.

Un confronto basato su una simulazione tra noleggio a lungo termine e acquisto auto

Bando alle ciance, abbiamo voluto mettere a confronto alcuni modelli paragonando le due soluzioni, il noleggio lungo a termine e l’acquisto auto. Dal report è emerso che la convenienza maggiore viene riscontrata per i veicoli con più cilindrata rispetto alle utilitarie.

La comparazione è stata svolta ipotizzando un arco di tempo che va da un minimo di 36 fino a massimo 60 mesi.

Ipotizza di aver comprato una nuova FIAT 500L 1.4 Urban 95CV a benzina, il cui costo di listino (base) è pari a 19.050€. Nel caso in cui avessi optato la rateizzazione di 48 mesi, tra interessi e prezzi aggiuntivi, molto probabilmente il totale sarà quasi superiore a 20.000€.

Generalmente per la stessa durata contrattuale (48 mesi), la stessa auto nuova con il noleggio a lungo termine potrebbe costarti circa 18.000€. Qui vanno fatte due considerazioni finali:

A fine pagamento in caso di acquisto, la FIAT 500L sarà di tua proprietà ma più passerà il tempo, più sarà molto svalutata; Nel noleggio a lungo termine sono incluse tutte le spese extra tra manutenzione, assistenza, polizza, bollo (salvo i costi della benzina).

In termini di risparmio oggettivo con il NLT potrai metter da parte almeno 5.000€ annui rispetto al comprare la macchina.

A chi conviene realmente il noleggio e a chi l’acquisto dell’auto?

Risparmio a parte, c’è da tenere a mente che il noleggio e l’acquisto sono due formule pensate per un target ben preciso di consumatori. Se utilizzassi poco la macchina, ti converrebbe sicuramente optare per l’acquisto di una nuova auto.

A chi conviene comprarla piuttosto che noleggiarla? Sicuramente nel caso in cui:

Facessi pochissimi chilometri all’anno;

all’anno; Non la usassi per lavoro ;

; Ti durasse una vita ;

; Fossi single;

Foste una coppia ma che esce di rado.

Insomma, il noleggio a lungo termine è ideale ai privati che quotidianamente necessitano dell’automobile per spostarsi e che macinano annualmente tanti chilometri.

Rispetto ad un cittadino, il contratto NLT per aziende (piccole, medie o grandi che siano) e liberi professionisti con partita IVA, hanno un vantaggio più: le agevolazioni fiscali. Nello specifico queste categorie potranno dedurre e detrarre i costi per intero o in parte della locazione della nuova auto.

Noleggiare o acquistare una nuova auto? Come scegliere definitivamente

Prima di poter dare una risposta irrazionale, dovrai svolgere un calcolo sull’effettiva convenienza tra acquisto o noleggio auto. Come si fa? Prendi spunto dalle voci sopra elencate, dopodiché armati di carta e penna e trascrivi le spese effettive da affrontare sia in un caso che nell’altro.

A fronte delle tue esigenze e del tuo budget (il noleggio a lungo termine ha il vantaggio di poter essere scelto senza versare nessun anticipo di denaro), avrai tutto il tempo per poter stabilire quale delle due soluzioni sia più conveniente per te.

Hai ancora dubbi se è meglio noleggiare o acquistare una nuova auto? Per qualsiasi perplessità o domanda, potrai commentare la guida e saremo lieti di fornirti una risposta più completa possibile.