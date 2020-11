Mercato antiquario, Cna chiede il recupero della data di novembre

La Cna commercio su aree pubbliche prende atto della nota del Comune in merito all’annullamento del mercato antiquario.

“La nostra associazione si è mossa per prima nel cercare di tutelare il mercato e gli operatori – spiega Daniele Michelini, portavoce della categoria – Ringraziamo l’amministrazione comunale che, dopo una iniziale presa di posizione che non aveva contemplato il ruolo delle associazioni, ha invece ascoltato le nostre richieste e si è fattivamente attivata affinché il mercato previsto per il prossimo sabato e domenica potesse svolgersi”.

“Purtroppo – continua Michelini – con la retrocessione della Toscana in zona arancione, il cammino è apparso fin da subito in salita. Chiediamo pertanto all’amministrazione di poter recuperare le date di novembre non appena le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno. Noi saremo a disposizione”.

Secondo la Cna questo ulteriore declassamento ha creato un ulteriore contraccolpo ad un settore già colpito e non ristorato dai decreti nazionali come richiesto. Da ieri il centro cittadino e molti mercati si sono di fatto svuotati, complice anche l’impossibilità di spostarsi da un comune all’altro.

“Facciamo appello alla politica – conclude Michelini – affinché si comprenda questo grave momento di difficoltà e si venga in soccorso alle numerose imprese del settore”.