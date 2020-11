Integratori per lo sport: tutto quello che devi sapere

Il consumo di integratori per lo sport continua a registrare una crescita positiva. Il trend favorevole segnalato negli ultimi anni ha riguardato tutto il paniere, con un interessante incremento soprattutto per quanto riguarda la richiesta di prodotti adatti all’attività fisica. Un dato che testimonia l’interesse verso questo particolare settore, oltre alla necessità, dei consumatori, di supportare l’attività motoria con prodotti specifici e adeguati.

Le ragioni che continuano a incentivare l’utilizzo di integratori per lo sport sono numerose. Chi svolge attività agonistica o moto-ricreativa è sottoposto a sedute di allenamento più o meno intense, e lo sforzo extra si traduce in una serie di fabbisogni ben specifici. In questi contesti, nasce l’esigenza di colmare eventuali deficit nutrizionali o fisiologici mediante gli integratori per lo sport, i quali, in concomitanza all’adozione di uno stile di vita sano, possono fornire un valido aiuto all’attività motoria.

Per avere un’idea su come agiscono questi prodotti e quali possono essere i risultati sulle performance, si può fare un salto su Stadiosport.it, il portale che si occupa di sport a tutto tondo, con un focus sui prodotti per sostenere l’attività agonistica. Naturalmente, è importante precisare che i migliori integratori sportivi secondo stadiosport.it sono quelli naturali e prodotti da aziende affidabili, la cui assunzione non sia da intendersi in sostituzione di una dieta bilanciata.

Integratori per lo sport: caratteristiche e benefici

Quando si parla di integratori per lo sport, non si può non considerare gli integratori sportivi proteici, prodotti che nascono per garantire un migliore apporto di proteine in tutte quelle attività, come il bodybuilding, in cui sia prevista una crescita muscolare. In queste discipline, infatti, il fabbisogno proteico dell’organismo aumenta, e solo l’introduzione di corrette quantità di integratori può sopperire a tale carenza. L’assunzione di integratori proteici aiuta inoltre ad accelerare il metabolismo, favorendo la perdita di peso e una migliore definizione della muscolatura corporea.

Nell’attività fisica, anche l’integrazione salina assume un aspetto fondamentale. In alcune particolari discipline agonistiche, soprattutto in presenza di determinati fattori ambientali, il corpo è sottoposto a una sudorazione maggiore, che può comportare affaticamento muscolare e malessere diffuso per tutto l’organismo. Di conseguenza, bisogna riequilibrare efficacemente i livelli di sali minerali dissolti, cioè il sodio, il magnesio e il potassio, che possono essere ripristinati mediante opportuni integratori salini.

Per quanto riguarda invece gli sport di resistenza, a svolgere un ruolo fondamentale sono sopratutto gli integratori energetici. Questi particolari prodotti – disponibili in barrette, bevande o polveri da sciogliere in acqua – aiutano a ristabilire le energie perdute senza che si registrino effetti negativi sui livelli dell’indice glicemico, e possono essere assunti all’occorrenza sia durante lo sforzo fisico sia al termine dell’allenamento.

Tra gli altri integratori adatti a chi pratica attività fisica spiccano anche quelli a base di creatina, un amminoacido fondamentale per una fetta molto ampia di sportivi, poiché coinvolto nella capacità di recupero fisico e nella risposta muscolare nei movimenti intensi e di breve durata. Ma tra i prodotti più utilizzati nello sport, ci sono anche gli integratori di aminoacidi ramificati, sostanze molto importanti, in particolare nelle attività a carattere professionale, poiché coadiuvanti nel potenziamento della riserva di energia cui il corpo attinge per colmare il fabbisogno in presenza di sforzi imprevisti.

Integratori sportivi: i miti da sfatare

Naturalmente, in tema di integratori alimentari per lo sport, è importante sfatare alcune false credenze. In primo luogo, l’utilizzo degli integratori non può sostituire la buona abitudine di concedersi quotidianamente dei pasti sani e regolari: l’assunzione deve infatti intendersi come un’aggiunta alla propria alimentazione, e solo ed esclusivamente come supplemento dietetico.

In secondo luogo, il solo utilizzo di integratori adatti allo sport non è direttamente collegato a un aumento di massa muscolare. Lo sviluppo della muscolatura è conseguenza dell’allenamento e della pratica di esercizi mirati, mentre gli integratori fanno solo in modo che il corpo possa attingere ai nutrienti in grado di supportare questo processo.