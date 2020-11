Premio forum sanità, torna il bando rivolto a startup, imprese e progetti di ricerca

Alla ricerca delle idee più innovative nel campo dell’ Infection control: torna, per il terzo anno consecutivo, il Premio forum sanità, promosso da Cisa Production, l’azienda con sede a Lucca, leader mondiale nella realizzazione di centrali di sterilizzazione, Next4Production, club deal investor di innovation manager, e il Forum risk management, una prima grande occasione di confronto sulla sanità e sul Covid-19, in programma ad Arezzo dal 15 al 18 dicembre prossimi.

Il bando di concorso è rivolto a startup di recente costituzione, imprese con più di tre anni di attività, persone fisiche, idee e progetti di ricerca, team impegnati nello sviluppo di soluzioni per contrastare i rischi di infezione negli ospedali e nelle strutture sanitarie.

Per partecipare è necessario iscriversi al Forum risk management cliccando qui. Bando di concorso, regolamento e scheda di candidatura sono scaricabili dai siti del Forum: https://www.forumriskmanagement.it, https://www.cisagroup.it/ e https://www.next4.it/

Una volta iscritti, si potrà inviare la propria candidatura all’indirizzo mail startupawards@cisagroup.it, entro e non oltre il 14 dicembre.

I progetti presentati, selezionati dal Comitato organizzatore, dovranno rispondere a tre esigenze specifiche: innovatività nell’infection control, impatto sociale ed impatto economico.

I 9 migliori progetti accederanno alla finale, venerdì 18 dicembre, nel corso della quale si svolgerà l’ultima valutazione per decretare il vincitore, che avrà la possibilità di contare su specifica campagna di marketing e di utilizzare gratuitamente la rete commerciale Cisa, presente in oltre 60 paesi.

Il progetto vincitore, inoltre, sarà presente insieme a Cisa in tutte le manifestazioni 2021 alle quali parteciperà l’azienda lucchese, anche in modalità virtuale e avrà una presenza dedicata al prossimo Forum risk management. Next4Production, invece, valuterà la possibilità di investire direttamente nello sviluppo della start-up e offrirà in ogni caso la propria attività consulenziale.

Il management Cisa incontrerà gli altri finalisti per valutare l’opportunità di commercializzare e promuovere anche i loro prodotti.