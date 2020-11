La pizza di Ninni è ‘eccellenza italiana’: nuovo riconoscimento per la squadra di Poli

Non si arresta la corsa ai riconoscimenti di qualità della pizzeria Da Ninni di via Guidiccioni a San Concordio. L’ultimo, non certo in ordine di importanza, è arrivato dal sito web EccellenzeItaliane.com, che ha insignito della sua prestigiosa certificazione 2020/2021 l’attività di Manuele Poli.

“Uno spiraglio di luce inaspettato – commenta Poli – in un anno complesso che ha accelerato la capacità di inventiva delle aziende. Ci motiva, ci carica, per affrontare anche questo ulteriore semi-lockdown che limita all’asporto e alla consegna a domicilio la nostra attività. Da EccellenzeItaliane.com abbiamo ricevuto anche un numero identificativo unico, anticontraffazione, a garanzia della sincerità di questo bel riconoscimento nazionale”.

La nuova targa andrà a sommarsi a quelle che già campeggiano sul banco della storica pizzeria, una delle prime a Lucca a proporre il taglio e l’asporto, negli anni Ottanta.

EccellenzeItaliane.com rileva in particolare la “cura e l’artigianalità, dall’impasto alla pizza” e sottolinea come meritevole “l’esperienza, l’interpretazione e l’inesauribile curiosità”. Doti preziose, che rispecchiano l’intraprendenza di Manuele Poli e la sua capacità di creare una squadra affiatata a servizio degli sfizi, sempre più raffinati, per i palati dei lucchesi.

Una passione, quella per impasti e ingredienti, farine e lieviti, che parte da lontano. Sì, perché Manuele si è divertito, fin da piccolo, a sperimentare combinazioni sempre nuove, fino a farne, da adulto, una professione. Complice anche una vivacità che ha permesso alla sua attività di rimanere al passo con i tempi e di dotarsi di strumenti innovativi per l’arte della pizza, come il forno rotante o le impastatrici super delicate, capaci di accarezzare la pasta proprio come farebbero delle mani umane.

EccellenzeItaliane.com opera sul web da oltre 10 anni, con l’obiettivo di valorizzare il ‘made in Italy’ nel mondo, salvaguardandone l’unicità contro contraffazioni e imitazioni di ogni genere, dai servizi alla tecnologia, dalla moda all’artigianato e al food. Un network che conta quasi 5 milioni di accessi unici all’anno, in costante crescita, che rappresenta per la pizzeria lucchese una vetrina d’eccezione nel panorama internazionale.