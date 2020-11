Musica per le mie orecchie

La musica, il canto e il ritmo sono stati parte integrante della vita umana sin dai tempi antichi. La ricerca medica ha dimostrato che la musica ha un effetto estremamente positivo sul nostro corpo. Viene spesso utilizzato anche a scopo terapeutico per migliorare la salute fisica e mentale. Può anche essere utilizzato con successo nel trattamento della pressione alta, problemi cardiovascolari e nel trattamento dell’insonnia e della depressione. Dopo una giornata lunga e stancante, è davvero bello tornare a casa e accendere la tua musica preferita e goderti i suoi suoni rilassanti e antistress. Se siamo di cattivo umore o tristi, una musica allegra può tirarti su di morale rapidamente. E le feste sono inimmaginabili senza musica! Conosciamo molti stili musicali diversi, ognuno può scegliere tra quelli che preferisce. Secondo la ricerca, la musica classica aumenta la nostra gioia di vivere, migliora la memoria, le canzoni romantiche sviluppano la nostra creatività e creano un senso di felicità, il nostro battito cardiaco dinamico accelera, acquisiamo forza e la musica di meditazione calma e rafforza il nostro sistema immunitario.

Pronuncia la canzone ad alta voce

Ad alcuni piace ascoltare la musica ad alta voce, ad altri i ritmi più contenuti. Che tu stia ascoltando la musica ad alto volume o più basso, in entrambi i casi, la cosa più importante è rendere il suono ideale. La qualità del suono determina il livello di godimento musicale. Cerca di ottenere apparecchiature audio e hi-fi di alta qualità al meglio delle tue capacità, perché è l’unico modo per ottenere il massimo dalla tua esperienza musicale. Inoltre, è anche importante conoscere le proprietà acustiche della stanza in cui ascoltiamo la musica. È decisamente consigliato per il trattamento acustico di pareti e soffitti al fine di eliminare sgradevoli riflessi. Gli echi degradano l’esperienza musicale. Installando pannelli fonoassorbenti, tende fonoassorbenti e tappetini acustici, possiamo eliminare tali problemi.

Segui il tuo cuore!

Uno studio americano ha esaminato gli effetti della musica su pazienti che avevano avuto un attacco di cuore. Il risultato parla da solo! Ascoltare musica per almeno 30 minuti al giorno ha ridotto l’incidenza di nuovi attacchi di cuore e lo sviluppo di malattie cardiovascolari.

Non puoi iniziare abbastanza presto e non vale la pena fermarsi

Gli effetti benefici della musica si avvertono già nei feti che si sviluppano nell’utero. Ha anche un effetto positivo sul loro sviluppo fisico e mentale. È diventato chiaro che la musica sviluppa il pensiero fin dall’infanzia fetale, infantile e giovanile. I sondaggi sugli studenti delle scuole primarie hanno dimostrato che ascoltare musica rende l’apprendimento più efficace, con voti di matematica che migliorano fino al 50%! C’è un esempio al contrario. In Giappone, una percentuale molto più alta di madri incinte che vivono vicino a un aeroporto trafficato e rumoroso è nata con un peso di bambini inferiore alla media o è diventata prematura. Gli studi dimostrano che imparare e ascoltare la musica protegge il cervello dall’invecchiamento.

Addio dolore!

Insonorizzazione

La musica riduce il dolore in caso di lesioni o malattie. Distoglie i nostri pensieri, riduce lo stress causato dal dolore, crea una sensazione di felicità.

Anche i nostri animali domestici capiscono e sentono il ritmo

Molti tengono animali domestici nelle loro case, vedendoli come membri della famiglia, compagni. Pertanto, non è lo stato mentale dei nostri animali domestici che è minorenne. Gli esperti hanno scoperto che gli animali rispondono anche alla musica. Tra i tanti stili musicali, la musica classica è chiaramente diventata il finale. L’umore di cani e gatti è favorevolmente influenzato dalla musica classica. Ma non sono solo gli animali domestici ad amare la musica. In un esperimento, le mucche hanno dato più latte durante il periodo in cui la musica classica suonava accanto a loro.

Possiamo vedere quanto sia indispensabile la musica nella nostra vita quotidiana. Ascolta i tuoi ritmi preferiti il ​​più spesso possibile e goditi i suoi effetti sorprendenti!