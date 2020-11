Poste Italiane, ecco i servizi offerti dai 68 Atm Postamat della provincia

Prelievi di denaro, pagamenti di bollettini premarcati e ricariche telefoniche e Postepay. Sono queste alcune delle operazioni possibili da effettuare agli Atm postmat della provincia di Lucca.

Poste Italiane, in ottemperanza ai provvedimenti in materia di contenimento del virus e di distanziamento interpersonale per la tutela della salute dei cittadini, ricorda infatti che esiste l’opportunità di utilizzare i servizi offerti dalla rete dei 68 Atm Postamat distribuiti sull’intero territorio provinciale. Gli Atm postamat sono installati sia nel capoluogo che in molti comuni della provincia, anche nei piccoli e piccolissimi centri e rappresentano un ulteriore canale di accesso ai servizi, che si affianca alla rete fisica dei 128 uffici postali e a quella online tramite App e dal sito www.poste.it, garantendo la presenza capillare di Poste Italiane anche in località dove non è presente un ufficio postale.

L’Azienda ricorda che in Provincia di Lucca i 68 Atm Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti. I nuovi Atm Postamat di ultima generazione sono disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 e possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Per conoscere l’Atm Postamat più vicino è possibile consultare il sito.

Gli Atm Postamat sono inoltre disponibili per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al libretto postale ordinario o smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul libretto postale possono infatti prelevare agli Atm Postamat della provincia fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2 mila 500 euro al mese. Infine nelle due ore successive al prelievo sono coperti da un’assicurazione gratuita fino ad un massimo annuo di 700 euro in caso di furto di contante. Gli sportelli Atm Postamat sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.