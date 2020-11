Energia verde: finalmente anche l’Italia ha i suoi fornitori!

Se pensiamo ai fornitori di energia elettrica più classici e tradizionali c’immaginiamo grandi centrali di produzione che bruciano materiali come possono essere il carbone, il petrolio o il gas naturale, quindi energie non rinnovabili di certo. In realtà, però, i tempi sono un po’ cambiati rispetto al passato quindi questa immagine non rispecchia sempre la realtà o, meglio, non in modo assoluto.

Oggi infatti sono diversi i fornitori di energia, quelli del nuovo mercato libero in particolare, che si sono sensibilizzati all’argomento green e che, di conseguenza, scelgono di proporre ai propri clienti energia prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili.

Inizialmente queste aziende erano perlopiù straniere, ma oggi, benché indubbiamente con un po’ di ritardo, anche l’Italia ha i suoi fornitori di energia verde. Chi, quindi, desidera fare indirettamente la propria parte per il pianeta oggi ha modo di farlo anche nello Stivale. Di fatto, dal momento che per l’utente finale poco cambia in termini pratici, non costa veramente alcuno sforzo.

Perché scegliere i fornitori di energie rinnovabili?

Energie rinnovabili quali sono? Quando parliamo di energia rinnovabile nel nostro Paese ci riferiamo in particolare all’energia eolica, idroelettrica, solare, alle biomasse e, sempre più spesso, all’energia solare. Lì dove una persona non desidera, o non ha la possibilità, di dotarsi autonomamente di sistemi rinnovabili per l’approvvigionamento della propria energia ci sono fornitori che vendono energia rinnovabile Italia.

Scegliere queste aziende come fornitori vuol dire essere attenti alle dinamiche ambientali, rispettare la natura e fare la propria piccola parte in questo mondo per la salvaguardia del pianeta. Tali soluzioni, infatti, consentono l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

Un motivo in più, ma non meno importante, per scegliere questi fornitori è di certo anche quello economico. È un dato di fatto, infatti, che scegliere le aziende che offrono energia alternativa, cioè proveniente da fonti rinnovabili, permette di ridurre le spese in bolletta.

I migliori fornitori di energia green

Il ricorso a fonti rinnovabili è stato inizialmente prerogativa delle industrie, ma oggi ci sono fornitori anche per gli utenti privati. La liberalizzazione del mercato permette oggi di poter scegliere diversi fornitori e diverse soluzioni. Fra i fornitori più scelti ad oggi c’è sicuramente Hera Comm: vedi qui le offerte di questo fornitore per privati. Questa azienda propone diversi pacchetti vantaggiosi cosicché in base alle proprie esigenze il cliente può scegliere la formula che più si sposa alle sue esigenze.

I prezzi delle varie offerte possono cambiare non solo in base all’azienda fornitrice, ma anche a seconda della fonte di energia rinnovabile. Di fatto produrre a partire da una fonte o da un’altra può incidere sul prezzo e non sempre di poco. C’è anche da dire che l’energia verde non sempre è in grado di assicurare la copertura del servizio di per sé, ma se ci si affida a fornitori che propongono anche altre tipologie di energia, come quello sopracitato, si ha la sicurezza che in qualche modo si verrà riforniti d’energia, non incappando mai in spiacevoli sorprese.