Spostamenti consentiti fuori Comune per parrucchieri e estetisti, soddisfatta Confartigianato

Confartigianato esprime soddisfazione per la possibilità di spostarsi nei Comuni limitrofi per la fruizione di servizi da parte di barbieri, parrucchieri, estetiste tatuatori e piercing e per servizi più convenienti.

“Finalmente il governatore Giani – dice Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Lucca – ha ceduto alle pressioni della nostra associazione riconoscendo che il rapporto fiduciario tra cliente e imprenditore va al di là dei confini comunali. Il governatore ha preso atto delle molteplici sollecitazioni fatte come Confartigianato e possiamo considerare questo un buon risultato, anche se non del tutto soddisfacente visto che i clienti provengono anche da comuni non limitrofi e da altre province”.

“Il fatto poi che questi operatori lavorino solo su appuntamento – prosegue -, consente di verificare la correttezza di chi dichiara di andare dal parrucchiere piuttosto che dall’estetista proprio in forza dell’appuntamento fissato. Ricordiamo la proposta fatta al Prefetto di Lucca che proponiamo al Governatore Giani: una volta che il cliente ha fissato l’appuntamento con chi fa il servizio, l’operatore invia al cliente un sms di conferma così che anche in eventuali fermi, da parte delle forze dell’ordine, c’è la possibilità, concreta, di fare le opportune verifiche; inoltre, prosegue Favilla, tutti sappiamo per i vari dpcm emessi, che gli imprenditori devono conservare, per 14 giorni, il registro degli appuntamenti per la tracciabilità, in caso di eventi da covid – 19, di chi è entrato nel salone. La categoria dei servizi alla persona è stata anche troppo danneggiata da chiusure immotivate, ( vedi estetica) e da limiti territoriali, (i parrucchieri ecc.), che i cittadini non sono riusciti a capire visto le misure messe in atto da chi opera sulla persona e che già da maggio erano operative. Del resto lo dimostrano le sanzioni comminate a parrucchieri, estetiste ecc. : praticamente nessuna. Naturalmente, come già anticipato anche con le nostre news letter agli associati, già dal 6 dicembre i saloni dei servizi alla persona possono stare aperti, anzi, la Confartigianato Lucca ha inviato a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia una richiesta di fare stare aperti, facoltativamente, tutti gli operatori dei servizi alla persona, durante i giorni festivi e prefestivi, ad eccezione del S. Natale, di S. Stefano, del Capodanno”.

“Alcuni hanno già risposto dicendo che è già fattibile senza la necessità di fare nuove ordinanze; a tal proposito i nostri uffici – spiega – daranno tutte le informazioni necessarie, basta chiamare lo 0583/47641. Il risultato raggiunto, contenuto nell’ordinanza 117 della Regione Toscana del 5 dicembre 2020 che si trova sul sito della Regione Toscana, fa sì che tutti i settori che hanno rapporti diretti con il cliente, possano esercitare la loro attività già da ieri, 6 dicembre, e consentirà ai clienti di spostarsi nei comuni limitrofi per acquistare prodotti o usufruire di servizi di maggior convenienza anche dal loro artigiano di fiducia”.

Il prossimo passo, che il direttore di Confartigianato Lucca auspica avvenga a breve, è quello di estendere, ulteriormente, i confini consentendo a coloro che risiedono in un Comune della stessa provincia o di quelle limitrofe, di recarsi dal loro parrucchiere, estetista, tatuatore di fiducia.

“Non si può continuare su una linea che ha scontentato tutti e favorito gli operatori abusivi che certo non garantiscono quelle misure di sicurezza, anche anti covid19 – chiude – che invece sono attuate e visibili nei saloni regolarmente autorizzati”.