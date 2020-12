Nastri a Led: la soluzione moderna per designer e architetti

I nastri a Led sono delle strisce sottili e piatte lungo le quali sono poste delle luci a Led in quantità e di potenza variabile. Le dimensioni sono davvero ridotte e per questo il nastro si può utilizzare ovunque, sia internamente che esternamente per creare soluzioni d’illuminazione innovative e d’effetto. Ubicazioni diffuse sono, per esempio, le ringhiere delle scale, il contorno delle porte, i sottopensili, il bordo superiore degli armadi. Di fatto, comunque, basta avere un po’ di fantasia e creatività per trovare loro qualche sistemazione particolare.

Lo scopo dei nastri a Led è quello di fornire una buona illuminazione lì dove altrimenti si potrebbe, magari, avere difficoltà ad installare qualche altro genere di luce. Questi prodotti sono anche molto apprezzati e ricercati per estetica: riescono infatti davvero a donare all’atmosfera degli ambienti qualcosa di speciale e prezioso. Non a caso designer ed architetti al giorno d’oggi non possono fare a meno di inserire nei propri progetti tali soluzioni moderne.

Quello che forse non sai: il problema dei Led e la soluzione

Le strisce a Led, si sa, sono facili da installare, basta infatti un po’ di manualità per posizionarle senza problemi. Quello che tanti non sanno, però, è che indipendentemente dalla potenza dei chip Led essi hanno la caratteristica di produrre calore, ovviamente in quantità direttamente proporzionale ai lumen. Il surriscaldamento dei Led dà luogo a due problemi fondamentali: innanzitutto compromette la vita dei Led stessi, riducendola di ben il 50%, e poi limita l’installazione di queste strisce solo a determinate superfici non sensibili al calore. Un prodotto quindi di grande versatilità di fatto non lo è più.

Per ovviare a questo problema è però possibile adottare un prodotto semplice, discreto, elegante come un profilo in alluminio per strisce a Led. Si tratta di un supporto che contiene la striscia e che consente di scaricare il calore dei chip, dissipandolo. Le tipologie di profili sul mercato sono diverse, la scelta dipende tuttavia dall’ubicazione della striscia e dalle specifiche esigenze. In ogni caso è sempre consigliato di scegliere dissipatori di qualità e quanto più possibili specifici e personalizzati.

Una delle aziende di riferimento oggi per la produzione di profili in alluminio è Metal Center. La gamma di articoli di questa azienda trentina è molto ampia e comprende, oltre alle soluzioni più classiche, anche quelle più innovative e moderne. Ogni singolo articolo viene realizzato come una piccola opera d’arte con precisione e attenzione al dettaglio. Con i profili speciali in alluminio di MetalCenter.it designer ed architetti possono trovare soluzioni d’illuminazione in grado di offrire il massimo sia come performance che come applicabilità.

Consigli di installazione: qualche esempio

Un’ubicazione classica delle strisce a Led è la cucina. Per illuminare il piano di lavoro, infatti, sono l’ideale. Di solito per questo scopo il profilo Led si installa sotto al pensile, in modo da poter montare la striscia lungo tutto il mobile in modo tale che resti pressoché invisibile, ma risponda perfettamente al suo scopo pratico. Di solito per la cucina si scelgono luci bianche per permettere di vedere bene senza stancare troppo gli occhi. Profili a barra di questo tipo si adattano anche all’interno degli armadi, ai pensili in soggiorno, ai ripiani della libreria, ad eventuali vetrinette.

Per mettere i Led lungo i gradini, invece, è consigliabile utilizzare profili specifici a questo scopo. Questi consentono di essere installati sia sulla superficie orizzontale dello scalino, sia sul lato verticale, in modo da creare una soluzione di continuità bella ed elegante, ma anche capace di garantire una visione perfetta. Per ogni scopo c’è un profilo di alluminio per strisce a Led adatto, per fare un lavoro che sia praticamente perfetto.