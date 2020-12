Le strisce led: funzionalità ed estetica in casa

Il segreto del successo delle strisce led

Le strisce led sono tra le fonti di illuminazioni più utilizzate, che nell’ultimo periodo stanno riscontrando un grande successo. I motivi di questo successo sono legati alla loro versatilità, grazie alla quale si possono installare davvero dappertutto, anche negli spazi più ristretti, ma anche alla possibilità che offrono di creare degli effetti scenici davvero accattivanti. In questo articolo vedremo dove possono essere utilizzate le strisce led.

Ci soffermeremo prima sugli utilizzi dettati da una necessità funzionale, e successivamente su quelli più legati ad un fattore estetico.

Utilità delle strip led

Una delle comodità insite nell’utilizzo delle strisce led deriva dal fatto che possonoportare la luce dove solitamente sarebbe scomodo farlo. In cucina, ad esempio, vengono spesso installate sotto i pensili, andando così ad illuminare il piano di lavoro sottostante, rendendo più semplice e piacevole preparare i nostri piatti.

Che dire degli interni dei mobili o degli scomparti della cucina? Pensate ad esempio alla comodità di vedere la luce accendersi all’interno del vostro armadio ogni volta che aprite l’anta. E’ possibile ottenere questo risultato installando un semplice interruttore automatico che illumina la strip led ogni volta che viene aperta l’anta.

Una scalinata all’interno di un appartamento può essere valorizzata e nello stesso tempo resa più sicura se indicata dalle strip led. Soprattutto quando dobbiamo muoverci di notte, non correremo il rischio di inciampare sui gradini. Senza parlare dell’effetto scenico che si ottiene, che risulta davvero suggestivo.

Effetti ottenibili con le strip led

Quando parliamo dell’apporto estetico delle strip led, gli esempi di applicazione sono davvero infiniti. La prima cosa che ci viene in mente sono i tagli di luce, forse quello che più di ogni altra cosa ha reso celebri le strip led flessibili.

Per ottenerli si utilizzano dei profili che vanno installati direttamente nella parete in cartongesso. Questi profili hanno forme e spessori diversi, lasciandoci ampia disponibilità di scelta per dare libero sfogo alla nostra fantasia, per ottenere gli effetti più disparati. Il risultato sarà che la luce diventa la vera protagonista, laddove viene esaltata in tutta la sua purezza.

Le illuminazioni perimetrali sono un altro degli effetti più ricercati nel campo dell’interior design. E’ possibile ottenerle attraverso delle cornici per strisce led, che sono disponibili in forme e dimensioni diverse, realizzate per ottenere diversi risultati scenici. Si possono così ottenere sia delle illuminazioni dirette, dove la luce viene proiettata direttamente verso la stanza, che illuminazioni di riflesso, con la luce che viene diffusa sulla parete e sul soffitto. Molto suggestivo è anche l’effetto wall washing, che va a creare una cascata di luce che scorre dolcemente sulla parete.

Che dire delle strisce RGB? Funzionano esattamente come le altre strip, con in più il vantaggio di poter cambiare la colorazione della luce. Potremo così sfruttarle per passare da un’atmosfera più rilassante ad una più vivace con un semplice tasto del telecomando. Scegliendo la modalità di passaggio lento e graduale da una luce all’altra, inoltre, potremo beneficiare degli effetti rilassanti della nostra cromoterapia casalinga.