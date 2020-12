Nuove assunzioni per diplomati e laureati da Ikea

Il gruppo Ikea assume personale diplomato e laureato con capacità interpersonali, competenze analitiche, informatiche e specialistiche, orientamento al cliente, capacità relazionali e comunicative, capacità di leadership, di problem solving e di lavorare in autonomia, spirito di squadra, precisione, organizzazione eccetera.

Le nuove figure dovranno svolgere le seguenti mansioni: addetti al magazzino, i quali dovranno analizzare e verificare gli ordini dei prodotti, insegnare agli altri colleghi a usare le procedure d’ordine, soddisfare le esigenze dei clienti, verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti e ottimizzare l’efficienza del flusso merci; cassieri, che dovranno accogliere il cliente e soddisfare ogni sua esigenza, risolvere i problemi e rendere il processo di acquisto sempre più semplice, offrire adeguate soluzioni e lavorare attivamente con le altre funzioni del negozio per migliorare l’esperienza di shopping; addetti al servizio clienti, che dovranno gestire tutte le richieste dei clienti e parlare con loro attraverso diversi canali di comunicazione (telefonico, chat o email), gestire le pratiche post-vendita, gli ordini di trasporto e le pratiche di montaggio e dedicarsi alle attività di front office; specialisti in sicurezza e protezione, che dovranno garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti locali in materia di sicurezza e protezione, condurre e aggiornare le valutazioni dei rischi, agire come punto di contatto per le autorità locali, segnalare incidenti o inconvenienti e organizzare le visite mediche all’interno della unità.

