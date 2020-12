Meno rifiuti con le mascherine lavabili e certificate della cooperativa Eta Beta

Nuove mascherine lavabili e certificate in dirittura di arrivo, nell’ottica del minor smaltimento possibile di rifiuti. Sono state presentati dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Rossano Ercolini alla presenza del sindaco di Capannori Luca Menesini, i nuovi dispositivi di sicurezza che hanno avuto le autorizzazioni necessarie per ottenere la certificazione 2R.

“Poter fare un lavoro come quello che viene presentato oggi è molto importante – spiega il sindaco di Capannori Luca Menesini – perché ha una rilevanza nell’ottica dell’economia locale, ma contemporaneamente contribuisce alla diminuzione, in maniera consistente, dei rifiuti. Nell’ultimo decreto, quando si fa riferimento alle mascherina, si offre a possibilità di sostituire le mascherine di comunità con quelle lavabili. Quello presentato oggi è un ulteriore passo in avanti, perché oggi abbiamo delle mascherine lavabili, certificate e con filtri”.

“Voglio ringraziare tutti per l’opportunità che abbiamo avuto – dice Rossano Ercolini, coordinatore del centro ricerca Rifiuti zero – quella di poter riprendere in mano di nuovo, quel filo che è partito con il progetto di questa estate a Bologna e con la ricognizione nella sede della cooperativa sociale Eta Beta. Oggi il progetto ha preso forma in modo strutturato, rispondendo a quei criteri che rendono le mascherine a prova di controllo e comprensive di tutti i requisiti necessari. Bisogna ricordare che la pandemia di oggi, causata da zoonosi è direttamente collegata ad un tipo di allevamento intensivo anch’esso un problema legato ad una forma di sfruttamento dell’ambiente da parte dell’uomo. Noi dobbiamo uscire da questa crisi mettendo in primo piano le tematiche ambientali”.



“Tutti noi dobbiamo utilizzare le mascherine – prosegue – ma in questo caso si pone sempre più forte il problema del loro smaltimento. In realtà il vero tema non dovrebbe essere quello di trasformarli in rifiuti, ma di incoraggiarne il riutilizzo facendo rientrare anche la mascherina all’interno di un’economia circolare. Il prodotto di oggi è un traguardo importante e gli enti pubblici, le scuole e ecc. dovranno essere i primi ad essere coinvolti in una distribuzione”.

“Il progetto che presentiamo oggi (12 dicembre) ha avuto un lungo percorso che nasce dal lavoro affrontato dalla cooperativa nella sanificazione delle ambulanze – precisa Joan Crous presidente della cooperativa Eta Beta – Durante il lavoro abbiamo riflettuto molto sui Dpi e sul problema ambientale dovuto al loro smaltimento. La mascherina è solo la punta dell’iceberg, tra i Dpi usa e getta ci sono i copri scarpe, le tute, i guanti e molto altro. Le mascherine adesso sono tra i Dpi più comuni e noi siamo partiti da quelle per l’alto utilizza che ne viene fatto in tutta la comunità. Il progetto ha avuto il sostegno dell’università, con un finanziamento da parte del dipartimento di Ingegneria, e dall’ospedale Sant’Orsola, numerosi i ricercatori che ne hanno fatto parte, che voglio ringraziare uno ad uno per il lavoro svolto”.

Alcune caratteristiche di questo nuovo prodotto sono veramente innovative e tra gli elementi ne spiccano alcuni più importanti di altri: l‘estetica e la personalizzazione della mascherina, è una elemento importante perché suscita l’interesse delle persone. L’aspetto estetico è stato preso in seria considerazione perché oggi la mascherina è diventata a tutti gli effetti un oggetto di abbigliamento ed è possibile che rimanga anche dopo questo periodo di emergenza, come accade già da tempo in Giappone, dove la mascherina viene usata comunemente per evitare di alcune malattie endemiche.

L’elemento sanitario. Non bisogna scordare che questi oggetti vengono utilizzati per evitare il propagarsi del virus, di conseguenza l’aspetto sanitario è fondamentale. Il primo passo è stato quello di analizzare, con il sostegno dell’università, tutte le mascherine lavabili in commercio, per constatare se rispettano tutti i requisiti di sicurezza. La filtrabilità dei batteri, Bfe (Bacterial Filtration Efficacy), il ministero classifica in mascherine di tipo 1 e 2 a seconda del grado di filtraggio, 1Bfe a un 95 per cento di filtraggio, 2Bfe con un valore del 97 per cento. La respirabilità, la capacità di poter respirare normalmente al loro interno, più si guadagna in sicurezza più si perde in comodità. Una mascherina che blocca al 100 per cento è più faticosa da portare. Le mascherine di tipo 1 hanno un valore di respirabilità di 30-40, il tipo 2 hanno un valore di 40-60.



La biocompatibilità, analizzare ciò che rimane all’interno dei tessuti dal contatto con la pelle. “Per ottenere la certificazione Ce – dice Joan Crous – le mascherine devono ottenere l’abilitazione anche per altri elementi, ma questi sono proprio i principi base su cui si deve basare la realizzazione di simili dispositivi.”

Quali sono le più importanti differenze rispetto alle normali mascherine di comunità? Il primo punto di differenza è il confezionamento. Le mascherine certificate 2R lavabili con filtro, vengono vendute prive di qualsiasi confezione e consegnate all’interno di una stoffa, ciò fa si che ci saranno meno elementi da smaltire. Secondo punto la diminuzione della quantità di materia prima che si trova all’interno della mascherina. Le normali mascherine si compongono di tre strati, ma solo quello centrale, il filtro, ha la funzione di proteggere le vie respiratorie e bloccare eventuali droplet. Queste mascherine sono lavabili e l’unico elemento da smaltire, dopo un certo numero di ore (4-6), è il filtro al suo interno che può essere sostituito. L’involucro esterno viene conservato e lavato, in questo modo, il materiale da gettare è solo di 0,25 grammi, contro i 4 grammi delle mascherine usa e getta e gli 8-12 grammi delle mascherine Ffp2.



Terzo punto, il tessuto. L’involucro è realizzato in Svizzera ed ha un enorme respirabilità, è un tessuto antivirale e se viene a contatto con il virus, questi perde contagiosità in due minuti. Il quarto punto è l’adattabilità. La parte in gomma si adatta perfettamente alla conformazione del viso, garantendo una buona aderenza e con la possibilità di regolazione. Il tessuto è cotone 100 per cento e può stare a contatto con la pelle senza creare problemi di allergie.

Le mascherine certificate 2R lavabili con filtro sono garantite per 25 lavaggi, assicurando una grande qualità, a nuovo il prodotto ha un 100 per cento di filtraggio con un 52 per cento di respirabilità. Dopo 25 lavaggi il prodotto presenta un filtraggio del 99,2 per cento e un 55 per cento di respirabilità. I filtri durano dalle 4 alle 6 ore, poi la loro capacità piano piano diminuisce ma assicura comunque un buon filtraggio per tutta la giornata.

Dove è possibile acquistarle? Le nuove mascherine 2R lavabili possono essere acquistate da lunedì (14 dicembre) alla pagina del sito web della cooperativa Eta Beta. Il prezzo varierà dalle 10 alle 12 euro e nella confezione saranno presenti dai 30 ai 50 filtri da poter sostituire. I filtri potranno essere acquistati a parte a 4-5 centesimi l’uno.