Ecco le offerte di Leroy Merlin valide fino al 31 dicembre

Le porte si aprono su luoghi di infinita bellezza, o chiudono fuori il mondo quando diventa troppo invadente. Comunque la pensiate, le porte e le finestre in casa sono l’elemento fondamentale che parlano di voi. Con classe, eleganza, solidità.

Porte e finestre diventano veri e propri protagonisti, elementi di arredo da scegliere con cura e soprattutto tanta fantasia.

Sul volantino Leroy Merlin date sfogo a tutta la vostra creatività, ma potendo sempre contare sul consiglio dell’esperto.

Infatti potrete scegliere su una vasta gamma tra: porte da interni, porte blindate, a soffietto, scorrevoli con binari, per spazi pubblici e commerciali. O tra tutte le finestre: su misura, a tetto, sistemi integrati di persiane, zanzariere e molto altro ancora.

Tutto questo senza dover rinunciare a gusto e qualità.

Vediamo insieme qualcuna delle offerte – valide fino al 31 dicembre 2020 – inserite sul volantino.

Porta Strauss a partire da 213 euro, nel prezzo sono incluse la consegna e la posa. Le soluzioni sono chiavi in mano come per molti dei prodotti Leroy Merlin inclusi su questo volantino. L’offerta del modello Strauss (misure 80×210 cm) ha apertura battente, anta in laminato di colore bianco venato, ma è disponibile anche scorrevole interna a libro.

Porta Ribera a 343 euro con apertura battente, anta laccata incisa, posa e installazione a domicilio inclusi nel prezzo ed entro 15 giorni dalla data di disponibilità della merce. Possibile averla anche nel modello scorrevole interna.

Porta Bristol a 283 euro, anta in laminato spazzolato, colore sabbia, misure 80×210 cm, disponibile anche scorrevole interna a libro vetrata

Gioca con la tua fantasia e scegli le soluzioni che più si addicono al tuo arredamento. Oppure osa con proposte estrose tra modelli e colori che ravvivano la stanza. Tra le offerte infatti numerose idee di stile per personalizzare il tuo arredamento grazie a una vasta offerta di colorate carte da parati che aggiungeranno un tocco del tuo stile agli ambienti di casa tua.

E se invece hai bisogno di maggiore sicurezza, le porte blindate sono la risposta giusta alle tue esigenze.

Ecco un esempio: Leopard porta blindata soluzione chiavi in mano a partire da 794 euro (l’offerta include porta + posa + consegna). Serratura cilindro europeo con defender, 7 punti di chiusura, misure 90×210 cm, telaio acciaio zincato, rivestimento laminato noce. Disponibile anche in altre misure.

Scegli il pannello che preferisci tra numerose finiture e colori a partire da 22,95 euro.

La casa acquista più carattere con la giusta luce che filtra dalle finestre, grazie alle numerose proposte potrai scegliere senza rinunciare alla sicurezza.

Se hai un affaccio sul terrazzo o sul giardino, portafinestra a due ante in legno 120x245cm con persiana e zanzariera possono essere la soluzione giusta: a partire da 1600 euro. O ancora portafinestra due ante PVC 120×245 cm con persiana blindata e zanzariera bazar a partire da 1300 euro.

Inoltre potrete scegliere tra una completa offerta di grate su misura in tre tipologie: fissa, a 1 snodo, a 2 snodi, a una o due ante e in 4 colori disponibili.

Non aspettare che scada l’offerta, regala un tocco di carattere al tuo appartamento.