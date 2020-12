Mercato dell’antiquariato, dal Comune c’è il via libera

Il Comune è pronto dal punto di vista operativo ad autorizzare il mercato dell’antiquariato per sabato 19 e domenica 20 dicembre, ma si dovranno attendere i nuovi provvedimenti che il Governo emanerà nelle prossime ore per capire se ci saranno ulteriori restrizioni nei prossimi giorni.

E’ questa, in sintesi, la risposta dell’amministrazione comunale a Cna, che nei giorni scorsi ha chiesto di consentire lo svolgimento del mercato dell’antiquariato il prossimo fine settimana.

“La collaborazione da parte nostra è massima – dichiara a questo proposito l’assessora alle attività produttive Chiara Martini – e, come per il mercato Don Baroni, siamo pronti a far svolgere anche l’appuntamento con l’antiquariato, se la Toscana, come tutti ci auguriamo, passerà da zona arancione a gialla. Gli uffici del Suap stanno lavorando in questa direzione, ma l’ultima parola, anche in questo specifico caso, spetta al Governo: dobbiamo infatti capire se ci saranno le ulteriori restrizioni che vengono già annunciate, e a partire da quando”.