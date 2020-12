Orologio sportivo da uomo: quale scegliere e perché

Gli orologi fitness sono ormai entrati a far parte della vita quotidiana di molti di noi. L’integrazione di diverse tipologie di sensori offre la possibilità di usufruire di un gran numero di funzioni. Che si parli di sportwatch o di activity tracker, il mercato in questo settore è davvero ricco di proposte, con soluzioni differenti anche dal punto di vista estetico: accanto ai modelli che ricordano gli orologi tradizionali ce ne sono altri che hanno l’aspetto di un braccialetto. Ma quali sono le proposte più interessanti che si possono trovare in vendita?

Ecco cosa Lucca in Diretta ha scoperto.

Xiaomi Amazfit Bip

Una prima soluzione può essere individuata nello smartwatch Amazfit Bip di Xiaomi, che vanta un rapporto qualità prezzo più che conveniente. Si tratta di un orologio fitness che dispone di un display a consumo energetico ridotto, grazie a cui si beneficia di una notevole autonomia operativa. Una sola carica è sufficiente per arrivare a un’autonomia di 45 giorni, mentre con uso alternato del modulo GPS si raggiungono le 22 ore. Può essere collegato con la tecnologia Bluetooth sia agli iPhone che agli smartphone dotati di sistema operativo Android, e il solo potenziale difetto si può riscontrare nella cassa in policarbonato, che non garantisce una resa estetica ottimale. Niente di male, comunque, anche perché a compensare questo piccolo inconveniente contribuiscono la certificazione IP68 per la resistenza ai liquidi e il sensore per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca.

La smartband Galaxy Fit di Samsung

Un altro prodotto che merita di essere preso in considerazione è il Galaxy Fit di Samsung , smartband che vanta un pannello touch screen a colori da 0.95 pollici. Questo dispositivo per il fitness è in grado addirittura di stimare i livelli di stress del soggetto che lo indossa e fornisce suggerimenti preziosi per rimediare. Il cardiofrequenzimetro integrato è una ulteriore peculiarità da non trascurare, così come la certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM. Inoltre, con il Galaxy Fit è possibile monitorare tutte le fasi del sonno e tracciare un gran numero di attività fisiche differenti.

Il Fitbit Inspire HR

A proposito di smartband, tra le migliori proposte del mercato non può mancare il Fitbit Inspire HR, che a sua volta garantisce il monitoraggio del sonno: grazie a questo device, infatti, si ha l’opportunità di ottenere dati statistici relativi alla fase REM, al sonno leggero e al sonno profondo. Con un display touch screen di formato ridotto, l’Inspire HR va annoverato tra i modelli meno costosi di Fitbit; ciò non toglie che i pregi siano numerosi, dai 5 giorni di autonomia al conteggio dei passi. La lunga lista di funzioni a disposizione comprende, poi, il conteggio delle calorie bruciate e quello della distanza. Il produttore dichiara che questa smartband può essere utilizzata sia sotto la doccia che in piscina: e allora perché non approfittarne?

L’importanza della batteria

In previsione dell’acquisto di un orologio fitness, uno degli aspetti più importanti a cui si deve prestare attenzione va individuato nella batteria. In uno smartwatch questo è un elemento molto delicato, sia perché ha dimensioni ridotte, sia perché dovrebbe essere in grado di assicurare diversi giorni di autonomia. Il problema è che ci sono un sacco di smartwatch che addirittura non durano dal mattino alla sera: e non è un inconveniente che si riscontra solo con i dispositivi meno recenti. Le variabili in grado di influenzare l’autonomia di un device tecnologico di questo tipo sono molteplici; pertanto ha senso tenere conto della capacità della batteria, espressa in mAh, ma solo a patto di ricordare che quel numero da solo serve a poco. I consumi di energia, infatti, sono condizionati sia dall’ampiezza del display che dalla sua risoluzione; ad appesantire la gestione contribuisce, poi, la modalità Always On. Infine, non si deve dimenticare che l’utilizzo del modulo GPS può causare una contrazione notevole della durata della batteria.

Le caratteristiche delle funzioni fitness

Nel novero delle funzioni fitness, le più comuni sono quelle che contano le calorie consumate e i passi compiuti. In effetti in un orologio fitness la funzione del contapassi è con tutta probabilità quella che viene sfruttata più spesso. Non a caso sono veramente pochi i modelli che non consentono di tracciare lo storico dei passi effettuati di giorno in giorno, ma ovviamente è possibile valutare i dati anche su base mensile o su base settimanale. Lo stesso dicasi per l’analisi delle calorie che vengono bruciate in un certo intervallo di tempo.

Il supporto GPS

Si è già fatto cenno al supporto GPS, che è molto importante per chi si dedica ad attività sportive all’aperto. Grazie a questa funzione è possibile geolocalizzare le attività outdoor, in modo che in seguito si possa controllare l’andamento dell’esercizio, o dallo smartphone o tramite una mappa al computer. I modelli di ultima generazione permettono di usufruire del navigatore satellitare, esattamente come con uno smartphone.

Analizzare le attività svolte

Quasi sempre gli orologi fitness si presentano come activity tracker: questo vuol dire che raccolgono i dati nel corso della giornata e poi li analizzano. Ma non è ancora tutto, perché i dispositivi più recenti sono così evoluti che addirittura forniscono suggerimenti, per esempio per migliorare le prestazioni, per intervenire sulle proprie condizioni di salute o per ottenere un benessere maggiore. Ci sono un sacco di modelli che riescono a sincronizzarsi con specifiche applicazioni sul telefono o con servizi esterni che mettono a disposizione un personal trainer digitale, grazie a cui è possibile scoprire i piani di allenamento da mettere in pratica. E tutto questo dipende dalle informazioni che sono state raccolte sia durante la veglia che nel sonno.

Dove trovare altri consigli preziosi