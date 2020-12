Gadgets personalizzabili: tra i più gettonati per le fiere ci sono le spille personalizzate

Le fiere svolgono un ruolo fondamentale nella promozione delle aziende e delle produzioni, con un’importanza strategica per il nostro Paese. Per questo motivo sono sempre di più le misure di sostegno al sistema fieristico italiano, per incentivare l’internazionalizzazione delle imprese che vogliono espandersi all’esterno, ma anche valorizzare i prodotti tipici, i nuovi settori ad alto valore aggiunto e le aziende più innovative.

Negli ultimi anni, la partecipazione alle fiere è aumentata in maniera considerevole, con una presenza in crescita sia da parte delle imprese italiane sia di operatori stranieri, secondo un modello che premia l’interscambio e la collaborazione.

Ovviamente, è fondamentale curare ogni dettaglio durante la partecipazione a questi eventi, per sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle fiere per la crescita del business e il rafforzamento del brand.

Un accessorio molto gettonato in questo contesto sono le spille personalizzate, ideali per la partecipazione a questi eventi, oggetti che possono essere brandizzati in modo semplice e veloce, utilizzando servizi di stampa online come quello proposto da Stampasi, portale specializzato nella realizzazione di gadget personalizzati.

Il marketing fieristico e i gadget aziendali

Per un’azienda la presenza a una fiera è un’operazione estremamente impegnativa, infatti richiede un investimento economico, di risorse e di tempo notevole.

Senza dubbio il ritorno può essere davvero elevato, ad ogni modo è essenziale non sprecare risorse e capire come ottimizzare questa opportunità. Per farlo è necessario curare il marketing fieristico, un insieme di attività strategiche che permettono di massimizzare la presenza aziendale a tali incontri.

Ad esempio, è importante far preparare dei gadget su misura, come appunto le spille personalizzate, cercando di essere originali per catturare l’attenzione dei partecipanti e creare un legame immediato con gli ospiti in fiera.

Il vantaggio principale è il prezzo competitivo di questi accessori, con la possibilità di scegliere tra diverse misure e modelli. Inoltre, le spille possono essere adeguate alle esigenze dell’azienda in modo unico, inserendo la stampa del logo aziendale, sponsorizzando i servizi dell’impresa, una nuova linea di prodotti oppure valorizzando alcuni aspetti particolari, come la sostenibilità ambientale del business o l’innovazione tecnologica.

Per il marketing fieristico si possono usare anche altri oggetti personalizzabili, come i cappellini, le magliette e gli shopper, rendendole perfettamente in linea con l’estetica del marchio aziendale.

Allo stesso tempo, è possibile far realizzare dei gadget da regalare agli ospiti della fiera, come calendari, chiavette USB, penne e taccuini personalizzati da offrire per aumentare la diffusione del brand, curando le relazioni con il pubblico in modo differenziato rispetto alla concorrenza.

Le strategie vincenti per la promozione aziendale in fiera

I gadget aziendali sono senz’altro indispensabili per il marketing in fiera, per distinguersi dalla massa ed essere percepiti come una realtà unica e differente. Oltre agli oggetti brandizzati, è importante scegliere alcuni prodotti da proporre al pubblico, selezionando una gamma ristretta di pochi articoli per non dispendere l’attenzione degli utenti, cercando di trovare quelli capaci di rappresentare al meglio il posizionamento dell’azienda sul mercato.

Inoltre è importante creare uno stand originale e accattivante, ad esempio arricchendo la postazione con contenuti multimediali e proponendo esperienze suggestive alle persone in fiera. Naturalmente, ogni dettaglio deve essere personalizzato, affinché tutti i momenti di interazione siano anche strumenti di marketing con i quali costruire un rapporto immediato, promuovendo l’impresa in varie modalità diverse.

Un’opzione molto efficace è la preparazione di piccoli concorsi, per attirare l’attenzione degli ospiti e lasciare un segno forte nel loro ricordo dopo l’evento, ad esempio mettendo in palio dei gadget aziendali per alcuni fortunati vincitori, come power bank oppure orologi personalizzati. Per massimizzare il risultato è possibile coinvolgere anche i social network, organizzando concorsi che premiano la pubblicazione di post su Facebook o Instagram, oppure di brevi video su TikTok.

Dopodiché, è possibile offrire dei premi a chi ottiene più like o visualizzazioni, per avere un riscontro immediato sul posto e un ritorno anche online sui social. Le fiere sono sicuramente un momento importante per il marketing aziendale, da curare nei minimi dettagli per ottimizzare l’investimento.

Per farlo, accessori e gadget sono ottimi strumenti da usare in questi eventi, inserendoli all’interno della propria strategia comunicativa per rendere davvero profittevole la partecipazione in fiera.