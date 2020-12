Quali sono i vantaggi della scheda Google My Business? Come va strutturata? I consigli di Bizen

Se hai un’attività commerciale e desideri ottenere maggiore visibilità su Google, puoi creare una scheda Google My Business, lo strumento gratuito di Google che consente di realizzare il profilo della propria azienda, che verrà poi visualizzato dagli utenti tra i risultati di ricerca. Per creare la scheda della propria azienda, è sufficiente cercare sul motore di ricerca “Google My Business”, accedere al sito e seguire la procedura guidata.

Tra i principali vantaggi di una scheda Google My Business , ricordiamo:

la possibilità di inserire informazioni riguardanti la propria attività commerciale – come orari di apertura e numero di telefono – per essere trovati più facilmente e velocemente dagli utenti

riguardanti la propria attività commerciale – come orari di apertura e numero di telefono – per essere trovati più facilmente e velocemente dagli utenti la possibilità di aggiungere foto e video della propria azienda

della propria azienda le recensioni lasciate dagli utenti, che possono influenzare altri potenziali clienti e rafforzare l’immagine dell’azienda

lasciate dagli utenti, che possono influenzare altri potenziali clienti e rafforzare l’immagine dell’azienda la possibilità di aumentare il traffico al sito web

l’integrazione con la piattaforma pubblicitaria Google Ads

la possibilità di creare post per pubblicare aggiornamenti, promozioni, eventi, ecc…

Vediamo una ad una le principali sezioni che compongono una scheda Google My Business, con i consigli della digital agency Bizen per ottimizzarle.

SEZIONE “HOME PAGE”

Si tratta di una sorta di dashboard, utile per avere una visione generale di tutte le voci sottostanti.

SEZIONE “POST”

I vantaggi nel pubblicare dei post su Google My Business sono dati principalmente dalla visibilità che questi hanno nel Knowledge Panel di Google, ovvero il pannello visibile agli utenti quando viene effettuata una ricerca.

Puoi decidere di completare il post con un pulsante (Call to Action) tra quelli proposti da Google e portare traffico al tuo sito.

SEZIONE ‘’INFORMAZIONI’’

Qui potrai inserire le informazioni della tua attività. La tua scheda dovrebbe già essere completa di tutti i dati inseriti in fase di registrazione, ma le informazioni sono modificabili cliccando sul simbolo della matita.

SEZIONE ‘‘STATISTICHE’’

Grazie a questa sezione puoi capire come i clienti utilizzano la scheda Google My Business. I dati che dovresti tenere in maggiore considerazione sono:

“ In che modo i clienti cercano la tua attività ”- un grafico ti mostrerà quanti clienti hanno trovato la scheda cercando l’indirizzo o il nome dell’attività e quanti invece ci sono arrivati cercando una categoria, un prodotto o un servizio.

”- un grafico ti mostrerà quanti clienti hanno trovato la scheda cercando l’indirizzo o il nome dell’attività e quanti invece ci sono arrivati cercando una categoria, un prodotto o un servizio. “Dove i clienti visualizzano la tua attività su Google” – qui vedrai quanti clienti ti hanno trovato su Ricerca Google o Google Maps. Grazie a questo rapporto potrai anche visualizzare il numero di visite ricevute dalla tua scheda nell’intervallo di tempo selezionato per ciascun servizio di ricerca.

SEZIONE “RECENSIONI”

Le recensioni su Google sono un valido supporto sia per gli utenti che per la tua attività e possono essere lasciate da chiunque abbia un account Google. Ricorda che è importante rispondere alle recensioni – anche quelle negative – per instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza con i clienti, attuali e potenziali.

Incoraggia chi è già tuo cliente a lasciare una recensione su Google My Business.

SEZIONE “FOTOGRAFIE E VIDEO”

Puoi caricare delle foto e dei video per aiutare l’utente a familiarizzare con la tua azienda e conoscere i servizi/prodotti che puoi offrirgli. Assicurati di utilizzare sempre materiale di buona qualità; in particolare evita le foto sgranate, poco illuminate e tutto ciò che non valorizza la tua attività commerciale.

SEZIONE “SITO WEB”

Nella sezione ‘‘Informazioni’’ inserisci un link al tuo sito web in modo da portare traffico al tuo sito. Nel caso in cui tu non abbia ancora un sito web, ora Google ti mette a

disposizione un tool gratuito per creare un mini-sito one-page che puoi attivare con pochissimi click.

SEZIONE “PRODOTTO”

Puoi mostrare una selezione di prodotti dal tuo catalogo. Ti basta inserire una fotografia, il nome del prodotto, la sua categoria, il prezzo e una breve descrizione. Google permette di inserire anche un pulsante a cui associare un link: in questo modo puoi reindirizzare gli utenti dalla scheda Google My Business direttamente al tuo sito web.

SEZIONE ‘’SERVIZI’’

Nella sezione ‘’Servizi’’, puoi scegliere una categoria principale di servizi a cui associare la tua azienda e una serie di sottoservizi ‘’personalizzati’’, a cui è possibile associare un nome, una descrizione e anche un prezzo. Queste informazioni servono a migliorare la posizione dell’azienda all’interno del motore di ricerca.

Rivendicare la scheda Google My Business

Ti sei accorto che la scheda della tua attività esiste già? Puoi rivendicarla seguendo questa semplice procedura:

Nella barra di ricerca, inserisci il nome dell’attività e scegli quello corretto. Nel profilo dell’attività, tocca Rivendica questa attività Sono il proprietario o il gestore di questa attività Seleziona un’opzione di verifica e segui le istruzioni sullo schermo

Vuoi creare o ottimizzare la tua scheda, ma pensi che ti serva la consulenza di un esperto del settore? Ti invitiamo a leggere l’approfondimento scritto da Bizen sui vantaggi di Google My Business. E non esitare a contattarli se desideri un supporto professionale per rendere più efficace la tua comunicazione online.