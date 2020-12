Unicredit, nuove dotazioni per la fondazione Banco Alimentare Marche

L’emergenza Covid-19 ha generato una crescita dei bisogni da parte delle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare delle Marche, oltre all’esigenza di implementare le procedure di sanificazione e igiene nei luoghi adibiti allo stoccaggio e alla distribuzione degli alimenti.

Secondo le rilevazioni della Fondazione, nel corso dell’anno, è aumentato del 25 per cento il numero delle persone in stato di indigenza. Tale crescita, rilevata inizialmente soprattutto nel nord della regione, sta emergendo in tutto il territorio regionale. Per far fronte a questo incremento, Fondazione Banco Alimentare ha quindi stilato il progetto Sicurezza ed emergenza alimentare post Covid che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti con UniCredit Card Flexia classic etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il fondo Carta Etica che negli ultimi dieci anni ha permesso ad UniCredit di supportare più di 650 iniziative benefiche in tutta Italia.

La fondazione Banco Alimentare Marche, dove ogni mese vengono a ritirare 193 strutture caritative residenti nelle provincie di Pesaro, Urbino e Ancona; e diversi pozzetti congelatori per le strutture caritative impegnate nella consegna dei pacchi viveri alle famiglie indigenti dislocati nella provincia di Pesaro, Urbino e Ancona.

Inoltre, per poter adeguare i magazzini della Fondazione a Pesaro e San Benedetto del Tronto agli adempimenti legati all’igiene e sanificazione relativi all’emergenza Covid, sono state acquistate due macchine lavapavimento.

Dal 2005 ad oggi sono stati raccolti oltre 24 milioni di euro e assegnati oltre 21 milioni di euro del fondo Carta Etica alle iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.