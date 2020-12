Concorso per 142 diplomati per assistenti tecnici dell’amministrazione penitenziaria

Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che fa parte del ministero della giustizia, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 142 assistenti tecnici, in possesso di diploma.

Oltre al diploma i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneita’ fisica allo svolgimento delle mansioni; qualità morali e di condotta; non essere stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare eccetera.

Lo svolgimento del concorso è costituito da due prove scritte: la prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla, mentre la seconda prova scritta consisterà in una elaborazione di disegni riguardanti un tema di progettazione, in ambito penitenziario. La prova orale, invece, verterà sulle materie oggetto delle prove scritte oltre che sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera a scelta e delle conoscenze informatiche.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute è maggiore a quello previsto, le prove scritte saranno precedute da una prova preselettiva, che consisterà in un questionario a risposta multipla, formato da una serie di domande attitudinali, che serviranno a verificare le capacita’ logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 18 gennaio.

